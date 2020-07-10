Valentina tarih yazdı

23 yaşındaki Sampaio, Sports Illustrated dergisi için poz verdi. Valentina Sampaio,bu alanda bir ilk oldu. Daha önce Victoria's Secret ile de çalışan Sampaio, dergi için Scrub Adaları'nda fotoğrfaçı Josie Clough'un objektifi karşısına geçti. Valentina Sampaio bu deneyimin kendisi için çok büyük anlam ifade ettiğini belirterek Çok şaşırdım, bu bir rüya gibiydi diye konuştu.21 Temmuz'da piyasaya çıkacak olan dergide Valentina Sampaio'nun yanı sıra Brooks Nader, Jospehine Skriver, Lorena Duran, Kim Riekenberg, Marquita Pring, Anita Marshall ve Hyunjoo Hwang da poz verdi.