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Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 17:27,

Valentina tarih yazdı

Brezilyalı trans model Valentina Sampaio, moda tarihine geçti.

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23 yaşındaki Sampaio, Sports Illustrated dergisi için poz verdi. 

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Valentina Sampaio,bu alanda bir ilk oldu.

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Daha önce Victoria's Secret ile de çalışan Sampaio, dergi için Scrub Adaları'nda fotoğrfaçı Josie Clough'un objektifi karşısına geçti.  

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Valentina Sampaio bu deneyimin kendisi için çok büyük anlam ifade ettiğini belirterek "Çok şaşırdım, bu bir rüya gibiydi" diye konuştu.

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21 Temmuz'da piyasaya çıkacak olan dergide Valentina Sampaio'nun yanı sıra Brooks Nader, Jospehine Skriver, Lorena Duran, Kim Riekenberg, Marquita Pring, Anita Marshall ve Hyunjoo Hwang da poz verdi.

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