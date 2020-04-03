Üzerlik bitkisinin faydaları nelerdir? Üzerlik otu tohumu çayı nelere iyi gelir?
Üzerlik bitkisi faydaları ile son günlerin popüler bitki türleri arasında yer alıyor. Üzerlik tohumu çayı ile hem şifa kaynağı olması hem de süs eşyası olarak şekillendirilebilmesi, üzerlik otunu oldukça işlevsel kılıyor. Geleneksel tıpta uzun yıllardır kurt düşürücü, adet söktürücü, uyuşturucu, terletici ve yatıştırıcı olarak kullanılan üzerlik bitkisi, tohumu ile ön plana çıkmaktadır. Üzerlik bitkisinin faydaları, Modern tıp da ise kardiyovasküleretkilere sahip olması dolayısıyla birçok araştırma ile ortaya konmuştur. Üzerlik tohumu çayı ile faydaları yadsınamayacak olan bu bitki, antik çağdan bu yana nazara karşı tütsü olarak kullanılmakta ve Anadolu'da çeşitli boyamalar ile takı şeklini de alabilmektedir. İşte, üzerlik bitkisinin faydaları ve üzerlik tohumu ve çayı hakkında bazı bilgiler
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1
Üzerlik tohumu genellikle deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte doğal olarak bulunmaktadır. Mayıs ila Temmuz ayları arasında çiçek açan üzerlik, meyvesi tohumlu bir bitkidir. Sonbahara doğru olgunlaşan kapsüllerin içinde 3-5 mm uzunlukta, üçgen piramit şeklinde, kahverengi- siyah renkte, üzeri pürtüklü ve kanatlı tohumlar bulunur. Üzerlik bitkisinin faydaları bu tohumlarla sağlanmaktadır. Geleneksel olarak halk tarafından kötü ruhlarıuzaklaştırdığına inanılarak evlerde bulundurulmuştur. Dalları, kökleri ve tohumları mürekkep, boya ve dövme yapımında kullanılmaktadır. İşte, Üzerlik bitkisinin faydaları ve üzerlik tohumu çayı hakkında detaylı bilgiler
ÜZERLİK BİTKİSİNİN FAYDALARI
XV. yüzyıla ait bir tıp kitabında, üzerlik bitkisinin boğaz ve karınağrılarına karşı, bağırsak rahatsızlıklarına, siğilin tedavisinde, ciğer (kaynakta akciğer /karaciğer ayrımıyapılmamıştır) hastalıklarının tedavisinde, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanıldığı belirtilmiştir.
Günümüzdeki araştırmalar, üzerlik bitkisinin faydaları konusunda bazı tespitlerde bulunmuştur. İçerdiği maddelerin merkezi sinir sistemine etki ettiği ve depresyona karşı etkili olduğu bildirilmiştir. Tohumların yanması ile ortaya çıkan dumanın alg, bakteri, parazit ve küflerin gelişimini engellediğiPrashanth ve John tarafından rapor edilmiş ve anti bakteriyel etkisi deneysel olarak gösterilmiştir.
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ÜZERLİK OTU TOHUMU ÇAYI FAYDALARI VE YAPILIŞI
Bu ottan elde edilen öz ateş düşürücüdür. Bel ve baş ağrılarını dindirir, gözleri kuvvetlendirir, kalp çarpıntısını önler, sinirleri teskin eder, histeriye iyi gelir. Nefes yolları hastalıklarına karşı etkilidir. Üzerlik otu çayı kan pıhtılaşması, damar tıkanması gibi hallerde çok etkili olur. Ayrıca bayılma, sersemleme, yorgunluk ve halsizlik ile adale zafiyetine iyi gelir.
Üzerlik otundan yapılan çay açık olmalı ve en az günde iki bardak içilmelidir. Aksi takdirde zararlı olur. Hamile kadınlar üzerlik otunu hiçbir biçimde kullanmamalıdır.
Üzerlik tohumu çayı için 2 su bardağı suya bir yemek kaşığı üzerlik tohumu ekleyip 2 dakika kaynatın. 7 dakika demlenmesini bekleyin.
Süzdükten sonra tüketiniz. Uzun süre ve devamlı tüketmemeye dikkat edin
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El sanatlarıyla ilgili olarak halkın üzerlik veya nazarlık olarak tabir ettiği üzerlik, üzerlik otu tanelerinin ipliklere dizilerek geometrik şekiller verilen bir süs eşyası olduğu gibi inanç bakımından da kültürel değerler taşımaktadır.Halk inanışına göre üzerlik muska ve mavi boncuktan sonra nazardan iyi koruyan eşyadır. Üzerlik otu bulunmayan yerlerde arpa ve mısır taneleri boyanarak kuşburnu kızardıktan sonra toplanıp yapılır.Üzerine nazar boncuğu takılır. Özellikle Doğubayazıt’ta yetişen ve burada yapılan üzerlik köy odalarındaki duvarların başlıca süsüdür.
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Üzerlik Tütsüleme
Üzerlik güzel kokulu genellikle kurak yerlerde yetişen bir çeşit ottur. Dumanı insanın içini ferahlatır, yorgunluğu giderir. Nazar değsin değmesin eve dışarıdan bir misafir geldiğinde hemen üzerlik tüttürülür. Aynı zamanda insanların yanı sıra hayvanlara da üzerlik tüttürülür.