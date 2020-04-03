Üzerlik bitkisinin faydaları nelerdir? Üzerlik otu tohumu çayı nelere iyi gelir?

Üzerlik tohumu genellikle deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte doğal olarak bulunmaktadır. Mayıs ila Temmuz ayları arasında çiçek açan üzerlik, meyvesi tohumlu bir bitkidir. Sonbahara doğru olgunlaşan kapsüllerin içinde 3-5 mm uzunlukta, üçgen piramit şeklinde, kahverengi- siyah renkte, üzeri pürtüklü ve kanatlı tohumlar bulunur. Üzerlik bitkisinin faydaları bu tohumlarla sağlanmaktadır. Geleneksel olarak halk tarafından kötü ruhlarıuzaklaştırdığına inanılarak evlerde bulundurulmuştur. Dalları, kökleri ve tohumları mürekkep, boya ve dövme yapımında kullanılmaktadır. İşte, Üzerlik bitkisinin faydaları ve üzerlik tohumu çayı hakkında detaylı bilgiler



ÜZERLİK BİTKİSİNİN FAYDALARI



XV. yüzyıla ait bir tıp kitabında, üzerlik bitkisinin boğaz ve karınağrılarına karşı, bağırsak rahatsızlıklarına, siğilin tedavisinde, ciğer (kaynakta akciğer /karaciğer ayrımıyapılmamıştır) hastalıklarının tedavisinde, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanıldığı belirtilmiştir.



Günümüzdeki araştırmalar, üzerlik bitkisinin faydaları konusunda bazı tespitlerde bulunmuştur. İçerdiği maddelerin merkezi sinir sistemine etki ettiği ve depresyona karşı etkili olduğu bildirilmiştir. Tohumların yanması ile ortaya çıkan dumanın alg, bakteri, parazit ve küflerin gelişimini engellediğiPrashanth ve John tarafından rapor edilmiş ve anti bakteriyel etkisi deneysel olarak gösterilmiştir.



Devamını okumak için sonraki sayfaya geçiniz...