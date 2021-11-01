Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş dizisinin Kartal’ı oldu

2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine giren Uraz Kaygılaroğlu’nun bir kızı bulunuyor. Çift daha sonra anlaşmalı bir şekilde boşandı.



Uraz Kaygılaroğlu Hakan Gence’ye verdiği bir röportajda, ‘Babanı 4 yaşında kaybetmek hayatını nasıl etkiledi?’ sorusuna şu yanıtı verdi:



Yaş aldıkça, üstelik de çocuk sahibi olunca, annesiz ve babasız büyümek ne demek daha iyi anlıyorsun. Bir yandan hayat seni o kadar donanımlı hale getiriyor ki bu kaotik ortamda. Sıkıysa öğrenme! Bilmiyorum, çoğu zaman endişeliyim, soyadım Kaygılaroğlu, belki ondandır. Ama ondan daha fazla umutluyum. En çok da kızım Ada için. Onun her ne olursa olsun daima yanında olmaya çaba gösteren babasıyım, şimdilik.