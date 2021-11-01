Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş dizisinin Kartal’ı oldu
Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Show TV ekranlarında her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak olan Üç Kuruş’un oyuncuları arasında yer alan ünlü isim, Kartal karakterine hayat verecek. Peki, Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler
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Üç Kuruş oyuncuları arasında yer alan ve yeni imajı ile dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu, 1987 doğumlu. En son Sefirin Kızı dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu’nun Melis İşiten ile olan evliliğinden bir kızı bulunuyor. İşte Yedi Güzel Adam, Baba Candır, Pis Yedili gibi dizilerde rol alan Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili bilgiler
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URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?
Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 doğumlu, Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli.
Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide yer almıştır.
TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.
"Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolüne hayat vermiştir. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmıştır. En son Sefirin Kızı dizisinde yer almıştır.
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2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine giren Uraz Kaygılaroğlu’nun bir kızı bulunuyor. Çift daha sonra anlaşmalı bir şekilde boşandı.
Uraz Kaygılaroğlu Hakan Gence’ye verdiği bir röportajda, ‘Babanı 4 yaşında kaybetmek hayatını nasıl etkiledi?’ sorusuna şu yanıtı verdi:
Yaş aldıkça, üstelik de çocuk sahibi olunca, annesiz ve babasız büyümek ne demek daha iyi anlıyorsun. Bir yandan hayat seni o kadar donanımlı hale getiriyor ki bu kaotik ortamda. Sıkıysa öğrenme! Bilmiyorum, çoğu zaman endişeliyim, soyadım Kaygılaroğlu, belki ondandır. Ama ondan daha fazla umutluyum. En çok da kızım Ada için. Onun her ne olursa olsun daima yanında olmaya çaba gösteren babasıyım, şimdilik.