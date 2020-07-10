Ünlüler tatilde!.. İşte objektife yansıyanlar!

Kıbrıs pozu Oyuncu Hazar Ergüçlü, tatil için Kıbrıs’ta yaşayan ve karantine süreci yüzünden uzun süredir görüşemediği ailesinin yanına gitti. Ergüçlü, evlerinde çekildiği bir fotoğrafı “Sevdiğim bir köşe” notuyla Instagram’dan paylaştı.