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Hürriyet
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Ali KESER
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 10:11,

Ünlüler tatilde!.. İşte objektife yansıyanlar!

Sezonu açan ünlü isimler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektife yansıyanlar!

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1Burcu Esmersoyun tekne keyfi
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Burcu Esmersoy'un tekne keyfi

Allan Hakko ile ilişkisi kısa süre önce sona eren Burcu Esmersoy, moral tatiline çıktı.

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Bodrum’a giden Burcu Esmersoy, geçen perşembe günü Asarlık'ta bulunan Caresse Bodrum'un teknesiyle denize açıldı. Ünlü sunucu, yanaştıkları başka bir tekneden yanına gelen arkadaşıyla uzun süre sohbet edip güneşlendi. (Ali KESER)

3Hayaller gerçekler
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Hayaller gerçekler

Saadet Işıl Aksoy, 4 aylık kızı Marisa Gülcan’la çektirdiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Oyuncu, fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Bu yaz hayaller Marmaris, gerçekler Los Angeles.”

4Bikinili pozlar
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Bikinili pozlar

Aslı Enver, Ayvalık tatilini bitirdi. İstanbul’a dönen ünlü oyuncu önceki gün tatilde çekilen bikinili pozlarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Enver’in bu kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

6Tek başına
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Tek başına

Esin Moralıoğlu, Çeşme’de tatil yapıyor. Eski model önceki gün Dalyan The Beach Of Momo’da görüntülendi.

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Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Moralıoğlu, tek başına denize girip güneşlendi.(Deniz BOY)

8Hamur açtı
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Hamur açtı

Oyuncu Gökçe Bahadır, evinin bahçesinde hamur açtığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu bir fotoğrafına “Yedik mi hamurları? Az az çok az yaparken doydum ben” notunu yazdı.

9Tatil başladı
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Tatil başladı

Asuman Dabak, Çeşme sezonunu açtı. Oyuncu önceki gün Before Sunset Beach’te görüntülendi. Dabak gün boyu arkadaşlarıyla birlikte locasında zaman geçirdi. ( Deniz BOY)

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Asuman Dabak, cep telefonuyla kendisini görüntüleyen muhabirlerin fotoğraflarını çekti.

11Kıbrıs pozu
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Kıbrıs pozu

Oyuncu Hazar Ergüçlü, tatil için Kıbrıs’ta yaşayan ve karantine süreci yüzünden uzun süredir görüşemediği ailesinin yanına gitti. Ergüçlü, evlerinde çekildiği bir fotoğrafı “Sevdiğim bir köşe” notuyla Instagram’dan paylaştı.

12Tekne ile açıldı
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Tekne ile açıldı

Oyuncu Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ve ikiz kardeşi Ezgi Karayel’le tatile çıktı. Karayel, Çeşme’de kiraladıkları teknede çektikleri fotoğrafları Instagram’ın hikaye bölümünden paylaştı.

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