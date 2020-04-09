Ünlü yıldız takipçilerini şaşırttı: Evde gizemli cinayet

DÖNEM MAKYAJI Tüm dünyadaki milyonlarca kişi gibi İngiliz model, tasarımcı ve oyuncu Elizabeh Hurley de corona virüs karantinasında. Neredeyse bir aydır sokağa çıkmayan 54 yaşındaki Hurley, bu süreci de 19 yaşındaki oğlu Damian ile birlikte geçiriyor.