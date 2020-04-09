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Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 09:39, /

Ünlü yıldız takipçilerini şaşırttı: Evde gizemli cinayet

Corona virüs nedeniyle karantinada olan yıldız, vakit geçsin diye ilginç bir yöntem buldu.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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1DÖNEM MAKYAJI

DÖNEM MAKYAJI

Tüm dünyadaki milyonlarca kişi gibi İngiliz model, tasarımcı ve oyuncu Elizabeh Hurley de corona virüs karantinasında. Neredeyse bir aydır sokağa çıkmayan 54 yaşındaki Hurley, bu süreci de 19 yaşındaki oğlu Damian ile birlikte geçiriyor.

2TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Karantina sürecinde yaşadıklarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Sayfasında yer verdiği son fotoğraf da ilk anda hayranlarını şaşırttı.

3İDDİALI GÖRÜNTÜ

İDDİALI GÖRÜNTÜ

Hurley fotoğrafta leopar desenli bir saç aksesuarını değerli bir taş ile süsleyen Hurley, görünümünü yuvarlak küpelerle tamamladı. Dudaklarına da kırmızı bir ruj sürdü.

4OYALANMAK İÇİN FİLM ÇEKİYORLAR

OYALANMAK İÇİN FİLM ÇEKİYORLAR

Elizabeth Hurley bu şekilde evinde ne yaptığını merak eden takipçilerine de vakit geçirmek için evde oğluyla birlikte bir gizemli cinayet filmi çektiklerini belirtti. 

5BAZEN DE BAHÇE İŞLERİ YAPIYOR

BAZEN DE BAHÇE İŞLERİ YAPIYOR

Herefordshire'daki geniş bahçeli evinde oğlu Damian ile birlikte karantina sürecini geçiren Hurley, daha önce de bahçe işleri yaparken çekilen bir pozunu paylaşmıştı.

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