Ünlü yıldız takipçilerini şaşırttı: Evde gizemli cinayet
Corona virüs nedeniyle karantinada olan yıldız, vakit geçsin diye ilginç bir yöntem buldu.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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DÖNEM MAKYAJI
Tüm dünyadaki milyonlarca kişi gibi İngiliz model, tasarımcı ve oyuncu Elizabeh Hurley de corona virüs karantinasında. Neredeyse bir aydır sokağa çıkmayan 54 yaşındaki Hurley, bu süreci de 19 yaşındaki oğlu Damian ile birlikte geçiriyor.
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TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI
Karantina sürecinde yaşadıklarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Sayfasında yer verdiği son fotoğraf da ilk anda hayranlarını şaşırttı.
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İDDİALI GÖRÜNTÜ
Hurley fotoğrafta leopar desenli bir saç aksesuarını değerli bir taş ile süsleyen Hurley, görünümünü yuvarlak küpelerle tamamladı. Dudaklarına da kırmızı bir ruj sürdü.
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OYALANMAK İÇİN FİLM ÇEKİYORLAR
Elizabeth Hurley bu şekilde evinde ne yaptığını merak eden takipçilerine de vakit geçirmek için evde oğluyla birlikte bir gizemli cinayet filmi çektiklerini belirtti.
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BAZEN DE BAHÇE İŞLERİ YAPIYOR
Herefordshire'daki geniş bahçeli evinde oğlu Damian ile birlikte karantina sürecini geçiren Hurley, daha önce de bahçe işleri yaparken çekilen bir pozunu paylaşmıştı.