Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü

Ünlü çiftin, bir zamanlar kameralardan gizlediği oğlu büyüdü ve şimdi o fotoğrafçıları peşinde koşturuyor.
Backgrid UK, Backgrid USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Uzun bir süredir eski eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Johnny Depp'in, Vanessa Paradis ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Jack 18 yaşına girdi.
2
Abone Ol
Çocukluk yıllarında babası Johnny Depp ve annesi Vanessa Paradis tarafından kameralardan bucak bucak saklanan genç Depp, artık fotoğrafçıları peşinden koşturuyor.
3
Abone Ol
Jack Depp, önceki gün Londra'da Fransız model kız arkadaşı Camille Jansen ile birlikte görüntülendi. Jack Depp ve Camille Jansen, görüntülenmekten fazla hoşlanmadılar ve yüzlerinde ciddi ifadelerle uzaklaştılar.
4
Abone Ol
Birlikte öğle yemeği yiyen ikili daha sonra restorandan çıkıp yürümeye başladı.
5
Abone Ol
Jack Depp, Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin iki çocuğundan küçüğü.
6
Abone Ol
Çiftin, oyunculuk ve modellik alanında kariyer yapan 21 yaşında Lily Rose adında bir de kızı bulunuyor.
7
Abone Ol
Johnny Depp ve Vanessa Paradis, küçüklük yıllarında çocuklarını kameralardan uzak tutmak için büyük bir çaba harcadı.
8
Abone Ol
Fakat çocuklar büyüyüp daha fazla göz önüne çıkmaya başlayınca artık onlar da basının ilgisini çekiyor.
9
Abone Ol
Johnny Depp ile Vanessa Paradis, bir dönemin büyük aşıkları olarak gündem oluyordu. Depp, aşkı uğruna ülkesinden ayrılıp hayatının büyük bir ölümünü Paradis'nin memleketi olan Fransa'da sürdürdü. İki çocuklu çiftin mutluluğu Depp'in, sevgilisin Amber Heard ile aldatmasıyla son buldu.
10
Abone Ol
Depp, son zamanlarda eski eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylar ve mahkemelerde karşılıklı "aile içi şiddet "suçlamalarıyla gündeme geliyor.