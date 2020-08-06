Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü

Johnny Depp ile Vanessa Paradis, bir dönemin büyük aşıkları olarak gündem oluyordu. Depp, aşkı uğruna ülkesinden ayrılıp hayatının büyük bir ölümünü Paradis'nin memleketi olan Fransa'da sürdürdü. İki çocuklu çiftin mutluluğu Depp'in, sevgilisin Amber Heard ile aldatmasıyla son buldu.