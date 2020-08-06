MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü oyuncunun oğlu büyüdü
GeriMagazin Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 09:49,

Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü

Ünlü çiftin, bir zamanlar kameralardan gizlediği oğlu büyüdü ve şimdi o fotoğrafçıları peşinde koşturuyor.

Backgrid UK, Backgrid USA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Uzun bir süredir eski eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Johnny Depp'in, Vanessa Paradis ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Jack 18 yaşına girdi.

2
Abone Olgoogle-news

Çocukluk yıllarında babası Johnny Depp ve annesi Vanessa Paradis tarafından kameralardan bucak bucak saklanan genç Depp, artık fotoğrafçıları peşinden koşturuyor. 

3
Abone Olgoogle-news

Jack Depp, önceki gün Londra'da Fransız model kız arkadaşı Camille Jansen ile birlikte görüntülendi. Jack Depp ve Camille Jansen, görüntülenmekten fazla hoşlanmadılar ve yüzlerinde ciddi ifadelerle uzaklaştılar.

4
Abone Olgoogle-news

Birlikte öğle yemeği yiyen ikili daha sonra restorandan çıkıp yürümeye başladı.

5
Abone Olgoogle-news

Jack Depp, Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin iki çocuğundan küçüğü.

6
Abone Olgoogle-news

Çiftin, oyunculuk ve modellik alanında kariyer yapan 21 yaşında Lily Rose adında bir de kızı bulunuyor.

7
Abone Olgoogle-news

Johnny Depp ve Vanessa Paradis, küçüklük yıllarında çocuklarını kameralardan uzak tutmak için büyük bir çaba harcadı.

8
Abone Olgoogle-news

Fakat çocuklar büyüyüp daha fazla göz önüne çıkmaya başlayınca artık onlar da basının ilgisini çekiyor.

9
Abone Olgoogle-news

Johnny Depp ile Vanessa Paradis, bir dönemin büyük aşıkları olarak gündem oluyordu. Depp, aşkı uğruna ülkesinden ayrılıp hayatının büyük bir ölümünü Paradis'nin memleketi olan Fransa'da sürdürdü. İki çocuklu çiftin mutluluğu Depp'in, sevgilisin Amber Heard ile aldatmasıyla son buldu.

10
Abone Olgoogle-news

Depp, son zamanlarda eski eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylar ve mahkemelerde karşılıklı "aile içi şiddet "suçlamalarıyla gündeme geliyor. 

11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi