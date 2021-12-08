Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?
Ünlüler hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler"? İşte Türkiye'nin ünlülerinin lise ve üniversite yıllarına ait sosyal medya paylaşımlarından seçmeler.
Fotoğraflar:Instagram
Nostaljik okul pozu
Ömer Faruk Sorak’ın yeni filmi ‘Bandırma Füze Kulübü’nün başrolünde yer alan Alina Boz, önceki gün setten paylaştığı bir fotoğrafla nostalji yaptı. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenilen film, 1950’li yıllarda bir grup gencin Balıkesir’in küçük bir ilçesinde gökyüzüne füze gönderme macerasını anlatıyor. 1950’li yılların nostaljik ortamını yansıtan setten sık sık fotoğraf paylaşan güzel oyuncu, bu kez okul sıralarından eski bir karesini de koyarak benzerliğe dikkat çekti.
ÜNLÜLER NEREDEN MEZUN?
Ünlüler hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler"? İşte Türkiye'nin ünlülerinin lise ve üniversite yıllarına ait sosyal medya paylaşımlarından seçmeler.
Fotoğraflar:Instagram
Fotoğraflar:Instagram
İlkokul ve lise yıllarını yad eden şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından okul ziyareti fotoğraflarını paylaştı. Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun olan Akalın, fotoğrafın altına; 'Barbaros Hayrettin Lisesi, aynı sıram vay be' notunu düştü.
Fotoğraf 90'lı yıllara ait... Siyah saçlı genç kız müziği, kızıl saçlı olan ise oyunculuğu seçti... Onları tanıyabildiniz mi?
Fotoğrafın sahibi Nil Karaibrahimgil yanındaki ise Işıl Mete!
Ünlü şarkıcı lise fotoğrafını "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi...Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya " notuyla paylaştı.
Ünlü şarkıcı lise fotoğrafını "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi...Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya " notuyla paylaştı.
İSTANBUL ERKEK LİSESİ...
İstanbul Erkek Lisesi mezunu Erol Evgin, okul yıllarına ait bu kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Evgin fotoğrafın altına "İstanbul Erkek Lisesi son sınıf öğrencisi sevgili arkadaşlarım ve İngilizce öğretmenimiz Ahmet Bağışgil ile okulumuzun bahçesinde. "Ben nerede miyim?" Onu da siz bulun gari... " notunu düştü.
Evgin fotoğrafın altına "İstanbul Erkek Lisesi son sınıf öğrencisi sevgili arkadaşlarım ve İngilizce öğretmenimiz Ahmet Bağışgil ile okulumuzun bahçesinde. "Ben nerede miyim?" Onu da siz bulun gari... " notunu düştü.
Akgül'ün paylaşımı sonrası birçok ünlü ismin aynı okuldan mezun olduğu ortaya çıktı. Farklı dönemlerde aynı okulda okuyan ünlü isimlerin öğrencilik fotoğrafları büyük ilgi gördü...
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olan oyuncu Özgül Aydın arkadaşı Ünal Yeter'le çekildiği bu fotoğrafını, 'Orta Bahçe'nin ortası 2002' notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'yıllar sizi hiç değiştirmemiş, ikiniz de aynı duruyorsunuz' yorumları yapıldı.Aynı fotoğrafı paylaşan Ünal Yeter ise, 'Gençliğimiz varmış be Özgün'üm. Gerçi sen şimdi de gençsin. Gıcık oluyorum sana' mesajını yazdı.
2002-2003 yılında aynı bölümden mezun olan ekip o yıllara ait fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Enver paylaşımına 'Yahu bebeymişiz' notunu düşerken Melisa Sözen, 'Bebeler... Bu arada keşke kaşlarım da mezuniyete katılsaymış' mesajını yazdı.
BİZ BU YOLA DÜN ÇIKMADIK
Oyuncu Mert Turak sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını '1996 Konak Belediye Tiyatrosu... “Biz bu yola dün çıkmadık gençler" notuyla paylaştı.
HEPSİ ÜNLÜ OLDU
Oyuncu Gözde Kansu üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğraflar: Instagram
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu.
Fotoğrafta yer alan Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu, Müjde Devrim, Rıza Kocaoğlu, Öner Arkan'ı ve diğer ünlü isimleri gören takipçileri 'Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğrafta yer alan Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu, Müjde Devrim, Rıza Kocaoğlu, Öner Arkan'ı ve diğer ünlü isimleri gören takipçileri 'Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
ESKİ DEFTERLER ARASINDA
Ünlü oyuncu ve yazar Nilüfer Açıkalın, yıllar önce üniversite okurken kullandığı kimliğinde yer alan fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde okurken kullandığı öğrenci karnesindeki siyah- beyaz fotoğrafını "Eski defterler arasında bir Nilüfer" mesajıyla paylaştı. Açıkalın'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.
MESLEĞE İLK ADIMIMDI BU KAPI
Oyuncu Serhan Onat, artık "diplomalı" bir oyuncu. 26 yaşındaki Onat, diplomasını aldıktan sonra okulunun önünde çektirdiği pozunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Onat: "Şaşkınım. Okuluma gelip diplomamı aldım bugün. Benim için uzun ve meşakkatli geçen bu yolculuğun her anı dolu dolu geçti. Hem çalıştım hem okudum. Bugüne kadar bir çok projede yer almamı nice güzel yönetmenlerle çalışıp bir çok karaktere hayat vermemi sağladı bu okul. Burada öğrendiklerimle daha nice hikayelere karışacağım. Mesleğime ilk adımımdı benim bu kapı. Yolculuğumda bana yoldaş olan, bilgilerini benimle paylaşan başta hocalarım olmak üzere, tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yaşasın tiyatro" notunu yazdı. Genç oyuncunun bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Aslına bakılırsa bu ünlüyü tanımak çok da zor olmasa gerek. Çünkü zaman onu fazla değiştirmemiş. Belki saçlarına aklar düştü, biraz yaş aldı ama yüz çizgileri neredeyse aynı kalmış. Tanıdınız mı Instagram'da geçmişe özlem fotoğraflarının yayınlandığı "tbt" günü paylaşımlarına katılan bu ünlüyü?
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğraflar: Instagram
O ünlü günümüzün usta oyuncu ve yönetmenlerinden biri olan Hamdi Alkan.
Alkan; Instagram sayfasında geçmişe döndü ve "#tbt mi dediniz..1985 Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenciyim.." notuyla bu paylaşımı yaptı. Alkan'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bazı takipçileri de kazağını beğendiklerini belirtti.
Fotoğraflar: Instagram
Alkan; Instagram sayfasında geçmişe döndü ve "#tbt mi dediniz..1985 Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenciyim.." notuyla bu paylaşımı yaptı. Alkan'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bazı takipçileri de kazağını beğendiklerini belirtti.
Fotoğraflar: Instagram
EN BÜYÜK HEDİYESİ EŞİM
Geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışmasında ter döken Merve Aydın, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Aydın, mutluluğunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. "Uzun bir serüvenin sonuna geldik🤩 inanılmaz mutluyum. Bu 11 yıllık süreçte Marmara Üniversitesi'nin bana en büyük hediyesi sevgili eşim oldu. Emina Gölgeci'yi de unutamam. Şimdi birlikte mezunuz."
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğraflar: Instagram
"Başta annem, babam, kardeşim olmak üzere sevgili eşime, arkadaşlarıma benim için çok değerli olan canım bitanecik hocama ve değerli hocalarımın hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz okulumu çok seviyorum ve en fazla bu kadar uzatabildim... Her şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da bir sonu vardı ve artık mezunum..."
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğraflar: Instagram
MZEUNİYETE DAHA VAR...
Mor ve Ötesi Grubu’nun solisti Harun Tekin lise yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yakın arkadaşı Kerem Kabadayı yıllar önce çekildiği bu fotoğrafı paylaşan Tekin, altına şunları yazdı;"Alman Lisesi’nin festivalinde çalacağız diye bir arşivleri karıştırdık. Kerem (kabadayı) buldu, çıkardı bunu. 2 gündür bu resme bakıp gülümsüyorum ara ara. Alman Lisesi bahçesindeyiz, lise 3 bitiyor, bir yıl daha var yani mezuniyete, birkaç hafta sonra bir stüdyo kaydına gireceğiz ama bestelerimiz kaybolmasın, ilerde dinletir eşe dosta hava atarız diye. Albüm filan asla yok planlar arasında. İyi de çalmıyoruz üstelik, yani bu yüzümüzdeki öyle biz inanılmaz bir müzik grubuyuz filan ifadesi de değil. Neşe bu. Daha sonra zaman zaman kaybettiğimiz, zaman zaman kaybetmek için de elimizden geleni yaptığımız, sonra ama hep bir şekilde yeniden bulduğumuz neşe aslında. Başka her şeyin bir yan etki olduğunu hatırlatan, oyun oynayan çocukların neşesi. Oyunumuz, ve neşemiz daim olsun."
Fotoğraflar: Instagram
Yakın arkadaşı Kerem Kabadayı yıllar önce çekildiği bu fotoğrafı paylaşan Tekin, altına şunları yazdı;"Alman Lisesi’nin festivalinde çalacağız diye bir arşivleri karıştırdık. Kerem (kabadayı) buldu, çıkardı bunu. 2 gündür bu resme bakıp gülümsüyorum ara ara. Alman Lisesi bahçesindeyiz, lise 3 bitiyor, bir yıl daha var yani mezuniyete, birkaç hafta sonra bir stüdyo kaydına gireceğiz ama bestelerimiz kaybolmasın, ilerde dinletir eşe dosta hava atarız diye. Albüm filan asla yok planlar arasında. İyi de çalmıyoruz üstelik, yani bu yüzümüzdeki öyle biz inanılmaz bir müzik grubuyuz filan ifadesi de değil. Neşe bu. Daha sonra zaman zaman kaybettiğimiz, zaman zaman kaybetmek için de elimizden geleni yaptığımız, sonra ama hep bir şekilde yeniden bulduğumuz neşe aslında. Başka her şeyin bir yan etki olduğunu hatırlatan, oyun oynayan çocukların neşesi. Oyunumuz, ve neşemiz daim olsun."
Fotoğraflar: Instagram
SENE 1999
Ünlü oyuncu Ceyhur Fersoy, lise yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp altına bu notu düştü:
Sene 1999
Yer:Moda
Özel Bem Lisesi
Sınıf:10TM
Fotoğraflar: Instagram
Sene 1999
Yer:Moda
Özel Bem Lisesi
Sınıf:10TM
Fotoğraflar: Instagram
NEYDİM NE OLDUM?
Kenan Doğulu, Türk Eğitim Vakfı'nın gençlere burs sağlamak için düzenlediği "Neydim ne oldum" kampanyası için lise mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğraflar: Instagram
HOCASI PAYLAŞTI
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan 37 yaşındaki oyuncu Mert Fırat'ın üniversite fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Mert Fırat'ın hocası Elif Çongur, fotoğrafı "Ev toplarken toplamayı bırakıp kutularda bulduğun fotoğraflara dalıyorsun bir süre. Kafandaki kep bizim sahnenin siyahında kaybolmuş ama cübbe omuzda" notuyla paylaştı. Mert Fırat da fotoğrafa yorum yaparak 'Sahnenin siyahında bir süre kaybolur, bir gecenin siyahında geri döneriz hocam. Sayenizde' dedi.
Fotoğraflar: Instagram
Mert Fırat'ın hocası Elif Çongur, fotoğrafı "Ev toplarken toplamayı bırakıp kutularda bulduğun fotoğraflara dalıyorsun bir süre. Kafandaki kep bizim sahnenin siyahında kaybolmuş ama cübbe omuzda" notuyla paylaştı. Mert Fırat da fotoğrafa yorum yaparak 'Sahnenin siyahında bir süre kaybolur, bir gecenin siyahında geri döneriz hocam. Sayenizde' dedi.
Fotoğraflar: Instagram
YILLAR YARAMIŞ
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda öğrenciyken çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Haluk Bilginer, Cüneyt Çalışkur ve Faik Ertener'in yer aldığı kareyi 'Konservatuvar yılları; mahşerin dört atlısı' mesajıyla yayınlayan Erbil'in fotoğrafı büyük ilgi gördü. Çok sayıda beğeni alan fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları 'Yıllar Haluk Bilginer ve size yaramış, Mehmet Ali Bey' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
Haluk Bilginer, Cüneyt Çalışkur ve Faik Ertener'in yer aldığı kareyi 'Konservatuvar yılları; mahşerin dört atlısı' mesajıyla yayınlayan Erbil'in fotoğrafı büyük ilgi gördü. Çok sayıda beğeni alan fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları 'Yıllar Haluk Bilginer ve size yaramış, Mehmet Ali Bey' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
Mehmet Ali Erbil, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Gülenay Kalkan, Zuhal Olcay, Derya Baykal ve Melek Balkay gibi ünlü isimlerle aynı sınıfta okumuştu.
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğraflar: Instagram
KONSEVATUVAR YILLARI
Mehmet Ali Erbil, Instagram sayfasında çok eskilerden gelen siyah- beyaz bir fotoğrafa yer verdi. Ünlü oyuncunun "Konservatuvar yılları ; en sağdaki kız gibi olan benim" notuyla paylaştığı bu fotoğraf, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğraflar: Instagram
Erbil'in bir takipçisi ilk anda fotoğrafta tanıdık aradığını, bir türlü bulamadığını ama sonra notu okuyunca çok şaşırdığını belirterek "O saçlar ne" yorumunu yaptı.
Erbil'in takipçilerinin çoğu ünlü oyuncuyu ilk anda tanıyamadıklarını, yazıyı okuduktan sonra da çok şaşırdıklarını itiraf etti.
Fotoğrafta grubun önünde oturan kişi de bir başka ünlü Selçuk Yöntem.
Fotoğraflar: Instagram
Erbil'in takipçilerinin çoğu ünlü oyuncuyu ilk anda tanıyamadıklarını, yazıyı okuduktan sonra da çok şaşırdıklarını itiraf etti.
Fotoğrafta grubun önünde oturan kişi de bir başka ünlü Selçuk Yöntem.
Fotoğraflar: Instagram
HEP SEVGİ VE SAYGIYLA
Ünlü sunucu Jülide Ateş eski günleri yâd etti!
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Jülide Ateş sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp 'Gülay Barbarosoğlu, hep sevgi ve saygıyla hatırlayacağız...' mesajını yazdı.
Fotoğraflar: Instagram
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Jülide Ateş sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp 'Gülay Barbarosoğlu, hep sevgi ve saygıyla hatırlayacağız...' mesajını yazdı.
Fotoğraflar: Instagram
NURSELİ MEZUN OLDU
Oyuncu Nurseli İdiz, 25 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü yarıda bırakmıştı, aftan yararlanarak geçtiğimiz yıl yeniden okula dönenen İdiz, geçen sene mezun oldu.
25 yıl sonra mezun olan oyuncu sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: Bugün farklı bir gün dünden. Bilgi birikimimi, sanat anlayışımı duyumsatan bölümüm Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Yepyeni bir açılım kazandıran bölümüm için çalışmalıyım. Sanat - Kültür - İnsan, benim yeni söylemim. Kültürlülük özelliğinden beslenen ülkemden asla vazgeçemem.
Fotoğraflar: Instagram
25 yıl sonra mezun olan oyuncu sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: Bugün farklı bir gün dünden. Bilgi birikimimi, sanat anlayışımı duyumsatan bölümüm Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Yepyeni bir açılım kazandıran bölümüm için çalışmalıyım. Sanat - Kültür - İnsan, benim yeni söylemim. Kültürlülük özelliğinden beslenen ülkemden asla vazgeçemem.
Fotoğraflar: Instagram
MEZUN OLDUM!
Yakışıklı oyuncu Emre Kızılırmak master yaptı.Sosyal Bilimler Enstitüsü Film ve Drama Anabilim Dalı İleri Oyunculuk Bölümü’nde master programını tamamlayan ünlü oyucu paylaştığı bu fotoğrafın altına ‘Bugün mezun oldum. Çok mutluyum.. Genel Sekreterimiz Fügen Çamlıdere her zaman yanımızdaydı, mezuniyetimde de beni yalnız bırakmadı. Derslerini aldığım tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Bölümden mezun olan arkadaşlarımın da yollarının açık olmasını diliyorum.
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğraflar: Instagram
ESKİ ARKADAŞLAR
Esra Eron, ünlü şarkıcı Sıla ve oyuncu Zeynep Beşerler yıllar önce çekilmiş fotoğraflarını Twitter’da paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğraflar: Instagram
Arkadaşlıklarının çocukluk yıllarına dayandığını söyleyen Eron, fotoğraflara “Sıla benim yeni kankam değil, 23 yıllık dostum, kardeşim, arkadaşımdır. Bizim kız grubumuz 23 yıllıktır, gece gezmelik değil” notunu düştü. Esra Eron, Sıla ve Zeynep Beşerler İzmir Teyfik Fikret Lisesi'nden mezun oldu.
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğraflar: Instagram
Ünlü sunucu Esra Erol’un lise yıllarına ait bir fotoğrafı fan sayfası tarafından paylaşıldı. Fotoğrafta öğretmenin yanında yer alan Erol, Kız Lisesi ‘Çini Seramik’ mezunu.
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğraflar: Instagram
OKULLU HÜLYA
Bir dönem kendisinin de okuduğu Ankara Bahçelievler Ortaokulu öğrencileri Hülya Avşar’a okul yıllarına ait bir fotoğraf hediye etti.
Fotoğraf karşısında duygulanan ünlü oyuncu ‘Ankara'da Yetenek Sizsiniz çekiminde okuduğum Bahçelievler Ortaokulu öğrencilerinin bana hediyesi. Gözlerim doldu’ iletisini paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
Fotoğraf karşısında duygulanan ünlü oyuncu ‘Ankara'da Yetenek Sizsiniz çekiminde okuduğum Bahçelievler Ortaokulu öğrencilerinin bana hediyesi. Gözlerim doldu’ iletisini paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram