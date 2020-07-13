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Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 12:02,

Ünlü oyuncu John Travolta'nın eşi Kelly Preston hayatını kaybetti

ABD’li oyuncu John Travolta’nın kendisi gibi sanatçı olan eşi Kelly Preston, 2 yıldır mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü.

Fotoğraflar: AP- AFP - REUTERS

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ABD’li oyuncu John Travolta, sosyal medya hesabından üzücü bir haber verdi. Travolta, “Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği meme kanseriyle savaşını kaybetti” dedi.

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Pazar sabahı hayatını kaybeden Kelly Preston, hastalık sürecini kamuoyuna duyurmadı. Bir süredir ailesinin ve yakın arkadaşlarının desteğiyle tedavi görüyordu.

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Çift, The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmış, 5 Eylül 1991’de Paris’te evlenmişti. 20 yaşındaki Ella ve 9 yaşındaki Benjamin isimli iki çocuğu vardı.

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Çiftin Jett isimli bir diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar’da yaşamını yitirmişti.

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