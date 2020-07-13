Ünlü oyuncu John Travolta'nın eşi Kelly Preston hayatını kaybetti

ABD’li oyuncu John Travolta, sosyal medya hesabından üzücü bir haber verdi. Travolta, “Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği meme kanseriyle savaşını kaybetti” dedi.Pazar sabahı hayatını kaybeden Kelly Preston, hastalık sürecini kamuoyuna duyurmadı. Bir süredir ailesinin ve yakın arkadaşlarının desteğiyle tedavi görüyordu.Çift, The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmış, 5 Eylül 1991’de Paris’te evlenmişti. 20 yaşındaki Ella ve 9 yaşındaki Benjamin isimli iki çocuğu vardı.Çiftin Jett isimli bir diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar’da yaşamını yitirmişti.