Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!

10 gün içinde evi kapattık. Bir anda her şeyi toparladık. Fazla eşyayı depolara koyduk. İlk başta çok zevkliydi. Ama gün be gün artan bir yorgunluk oluştu. Sürekli valizin içinde yaşıyorduk. Valizi açıp sürekli topluyorduk. Gittiğimiz her yerde bir şey unutuyorduk. Önce farklı yerlerde kalmaya başladık. Sonra her gittiğimizde aynı otellerde kalmaya devam ettik. Artık yer yadırgama durumumuz olmuyordu. Sabit yerlerde kalmak bize ev hissi oluşturmaya başladı. Daha az odalı, evi andıran yerlerde kalıyorduk."