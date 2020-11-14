Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!

'KENDİ MUTFAĞIMIZ, SALONUMUZ OLSUN İSTEDİK, YERLEŞİK HAYATA GEÇTİK' Ünlü oyuncu, yerleşik hayata geçmeye nasıl karar verdiklerini de şöyle anlattı: "Tek bir evde yaşamak yerine bütün oteller bizim evimiz olmuştu ancak bir süre sonra bundan sıkıldık. Çünkü artık mutfağımız olsun, yemek pişirelim, kahvemizi yapalım, salonumuzda oturalım istiyorduk.Evimizi bavullara sığdırmıştık. Ülke ülke gezdik, farklı insanlar tanıdık. İstanbul'a geldiğimizde de durum değişmiyordu, yine otellere yerleşiyorduk.