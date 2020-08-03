Ünlü oyuncu denizden oyuncak topladı: Dört küçük çocuk babası olmak zor!
Altıncı kez baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu, hafta sonunu geçirdiği deniz kenarında böyle görüntülendi. Backgrid USA, Instagram
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HAYATLARI BİR KEZ DAHA DEĞİŞECEK
Ünlü oyuncu Alec Baldwin ve ikinci eşi Hilaria Baldwin, beşinci çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor. Bu bebekle birlikte çiftin hayatı bir kez daha değişecek.
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AİLECE KAÇAMAK
Baldwin çifti hafta sonunu ünlülerin yüzüp güneşlenmek için tercih ettiği Hamptons'ta geçirdi. Çift bu küçük kaçamağa yaşları 6 ile 2 arasında değişen dört çocuklarıyla birlikte gitti.
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ÇOCUKLARIN PEŞİNDE KOŞTURDU
Alec Baldwin ve Hilaria Baldwin günün büyük bir bölümünü çocuklarıyla ilgilenerek geçirdi.
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HAMİLE EŞE DESTEK
Karısı hamile olduğu için de çocukların peşinde koşmak 62 yaşındaki Alec Baldwin'e kaldı.
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OYUNCAKLARI TOPLADI
Çocukları denizden çıkıp kumda oynamaya geçince de yine iş Baldwin'e düştü. Oyuncu, eline beyaz plastik bir sepet alıp dört çocuğunun denizden çıkarken geride bıraktığı oyuncakları birer birer topladı.
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EŞİ DE ONU İZLEDİ
Alec Baldwin çocuklarının denizde ve kumsalda bıraktığı oyuncakları toplarken karnı burnunda hamile olan eşi de onu izledi.
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2012'DE EVLENDİLER
Alec Baldwin ve yoga eğitmeni olan eşi Hilaria, 2012 yılında evlendiler.
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DÖRT KÜÇÜK ÇOCUK
Çiftin bu evlilikten üç yaşında Leonardo, beş yaşında Rafael Thomas, altı yaşında Carmen Gabriela ve 2 yaşında Romeo Alejandro David adında dört tane çocuğu bulunuyor.
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'YENİDEN BAŞLIYORUZ'
Baldwin çifti beşinci çocuklarına kavuşmak için de gün sayıyor. Hilaria Baldwin, beşinci hamileliğini sosyal medya hesabından "Yeniden başlıyoruz" mesajıyla duyurmuştu.
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EN BÜYÜK ÇOCUĞU 24 YAŞINDA
Alec Baldwin bir dönem Hollywood'un ünlü oyuncularından biri olan Kim Basinger ile evliydi. 1993 yılında evlenen çift, 2002'de boşandı. Baldwin ile Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen 24 yaşındaki Ireland Baldwin, moda alanında kariyer yapıyor.