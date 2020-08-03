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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 14:05,

Ünlü oyuncu denizden oyuncak topladı: Dört küçük çocuk babası olmak zor!

Altıncı kez baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu, hafta sonunu geçirdiği deniz kenarında böyle görüntülendi. Backgrid USA, Instagram

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1HAYATLARI BİR KEZ DAHA DEĞİŞECEK
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HAYATLARI BİR KEZ DAHA DEĞİŞECEK

Ünlü oyuncu Alec Baldwin ve ikinci eşi Hilaria Baldwin, beşinci çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor. Bu bebekle birlikte çiftin hayatı bir kez daha değişecek.

2AİLECE KAÇAMAK
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AİLECE KAÇAMAK

Baldwin çifti hafta sonunu ünlülerin yüzüp güneşlenmek için tercih ettiği Hamptons'ta geçirdi. Çift bu küçük kaçamağa yaşları 6 ile 2 arasında değişen dört çocuklarıyla birlikte gitti.

3ÇOCUKLARIN PEŞİNDE KOŞTURDU
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ÇOCUKLARIN PEŞİNDE KOŞTURDU

Alec Baldwin ve Hilaria Baldwin günün büyük bir bölümünü çocuklarıyla ilgilenerek geçirdi.

4HAMİLE EŞE DESTEK
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HAMİLE EŞE DESTEK

Karısı hamile olduğu için de çocukların peşinde koşmak 62 yaşındaki Alec Baldwin'e kaldı.

5OYUNCAKLARI TOPLADI
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OYUNCAKLARI TOPLADI

Çocukları denizden çıkıp kumda oynamaya geçince de yine iş Baldwin'e düştü. Oyuncu, eline beyaz plastik bir sepet alıp dört çocuğunun denizden çıkarken geride bıraktığı oyuncakları birer birer topladı.

6EŞİ DE ONU İZLEDİ
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EŞİ DE ONU İZLEDİ

Alec Baldwin çocuklarının denizde ve kumsalda bıraktığı oyuncakları toplarken karnı burnunda hamile olan eşi de onu izledi.

72012DE EVLENDİLER
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2012'DE EVLENDİLER

Alec Baldwin ve yoga eğitmeni olan eşi Hilaria, 2012 yılında evlendiler.

8DÖRT KÜÇÜK ÇOCUK
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DÖRT KÜÇÜK ÇOCUK

Çiftin bu evlilikten üç yaşında Leonardo, beş yaşında Rafael Thomas, altı yaşında Carmen Gabriela ve 2 yaşında Romeo Alejandro David adında dört tane çocuğu bulunuyor.

9YENİDEN BAŞLIYORUZ
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'YENİDEN BAŞLIYORUZ'

Baldwin çifti beşinci çocuklarına kavuşmak için de gün sayıyor. Hilaria Baldwin, beşinci hamileliğini sosyal medya hesabından "Yeniden başlıyoruz" mesajıyla duyurmuştu.

10EN BÜYÜK ÇOCUĞU 24 YAŞINDA
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EN BÜYÜK ÇOCUĞU 24 YAŞINDA

Alec Baldwin bir dönem Hollywood'un ünlü oyuncularından biri olan Kim Basinger ile evliydi. 1993 yılında evlenen çift, 2002'de boşandı.  Baldwin ile Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen 24 yaşındaki Ireland Baldwin, moda alanında kariyer yapıyor.

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