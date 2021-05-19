Ünlü model 50 yaşında ilk kez anne oldu

Bir döneme damgasını vuran ünlü model, Instagram paylaşımıyla takipçilerini şoke etti.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Bundan dört yıl önce "Bilim sağ olsun, ne zaman istersem o zaman anne olabileceğim" diyen model, 50 yaşında ilk kez anne oldu. Yeni doğan bebeğinin fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı.
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BENİM İÇİN BİR LÜTUF
Bir döneme damgasını vuran 50 yaşındaki model Naomi Çampbell, bir kız bebek sahibi oldu. Campbell, yeni dünyaya gelen kızının ayaklarının fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Campbell paylaşımında bir bebek sahibi olmanın kendisi için bir lütuf olduğunu belirtti.
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DAHA BÜYÜK BİR AŞK YOK
Campbell "Minik bebeğin kendisini, anne olarak seçtiğini" belirterek "Hayatımda bu nazik ruha sahip olduğum için gurur duyuyorum" diye yazdı. Ömür boyu sürecek böylesine bir bağı tarif edecek kelime bulamadığını belirten Naomi Campbell, kızından "meleğim" diye söz etti ve paylaşımını "Daha büyük bir aşk yok" diyerek bitirdi.
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BABASI DA HANGİ YÖNTEMLE DÜNYAYA GELDİĞİ DE SIR
Naomi Campbell, paylaşımında bebeğin hangi yöntemle dünyaya geldiğini belirtmedi. İlerleyen yaşını göz önüne alan birçok kişi, bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelmiş olabileceğini ileri sürdü. Şu anda hayatında kimse olmadığı bilinen Naomi Campbell, bundan dört yıl önce bilime teşekkür ederek bütün bu gelişmelerin kendisine istediği zaman anne olma şansı verdiğini söylemişti. Campbel'ın 2017'deki bu açıklaması göz önüne alındığında ünlü modelin kızına, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu düşüncesi ağırlık kazanıyor.
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ACELESİ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Naomi Campbell, geçen ay Michael Kors defilesinde podyuma çıkmıştı. Oradaki görüntüsü de bebeği kendisinin doğurmadığı, taşıyıcı anne yöntemini kullandığı görüşünün öne çıkmasına neden oldu. Campbell, dört yıl önceki açıklamasında "çocuk sahibi olmayı düşündüğünü ama bunun için acele etmediğini" de sözlerine eklemişti.
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TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİ Mİ?
Campbell'ın nasıl bebek sahibi olduğu büyük bir merak konusu oldu. ABD basınında da bununla ilgili bazı olasılıklardan söz edildi. Bunlar üzerinde en çok durulanı taşıyıcı anne yöntemi. Bu yöntem, ünlüler arasında çok yaygın. Gösteri dünyasında Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker gibi ünlüler bu yöntemle bebek sahibi oldu. Campbell, daha önce bu konuda bazı girişimlerde bulunduğunu belirtmişti. Ünlü model "Her zaman bir bebek sahibi olmayı düşündüm. Ama şimdi bilimsel yollarla bunu ne zaman istersem yapabilirim" demişti.
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JANET JACKSON 50 YAŞINDA HAMİLE KALIP DOĞUM YAPMIŞTI
Her ne kadar 50 yaşına gelmiş olsa da Campbell'ın hamile kalarak yani doğal yöntemle de bebek sahibi olabileceği göz önüne alınıyor. Ancak bu çok nadir rastlanan bir durum. Bir kadının en doğurgan dönemi 30'lu yaşlarının ilk yarısına kadar sürüyor. 35'ten sonra ise hamile kalma olasılığı giderek düşüyor. Fakat buna rağmen Janet Jackson ve Eilla Al Mana gibi ünlüler de 50 yaşında hamile kalıp doğum yaparak herkesi şaşırtmıştı.
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ÖZEL HAYATINI GİZLESE DE AŞKLARI HEP KONUŞULDU
Naomi Campbell, sahip olduğu şöhrete rağmen özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 2018 yılında rap'ci Skepta ile birlikte olan modelin, ondan ayrıldıktan bir yıl sonra da genç şarkıcı Liam Payne ile birliktelik yaşadığı öne sürülmüştü. Naomi Campbell, geçmişte Mike Tyson, Rus milyarder Vladislav Doronin ile birliktelikler yaşamıştı.