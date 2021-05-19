Ünlü model 50 yaşında ilk kez anne oldu

TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİ Mİ? Campbell'ın nasıl bebek sahibi olduğu büyük bir merak konusu oldu. ABD basınında da bununla ilgili bazı olasılıklardan söz edildi. Bunlar üzerinde en çok durulanı taşıyıcı anne yöntemi. Bu yöntem, ünlüler arasında çok yaygın. Gösteri dünyasında Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker gibi ünlüler bu yöntemle bebek sahibi oldu. Campbell, daha önce bu konuda bazı girişimlerde bulunduğunu belirtmişti. Ünlü model "Her zaman bir bebek sahibi olmayı düşündüm. Ama şimdi bilimsel yollarla bunu ne zaman istersem yapabilirim" demişti.