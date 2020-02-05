Ünlü dizi oyuncusu Shannen Doherty kamera karşısında açıkladı: Dördüncü evre kanserim
Son beş yılını yakalandığı meme kanseriyle mücadele ederek geçiren ünlü oyuncu, tam iyileşmenin sevinciyle tekrar kariyerine döndüğü sırada hastalığının tekrarladığını anlattı.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Gençlik yıllarında görev aldığı Beverly Hills 90210 (Evimiz Hollywood'da) adlı diziyle tanınan Shannen Doherty, mücadele edip yendiği hastalığının geri geldiğini ve dördüncü evrede olduğunu söyledi. Doherty buna rağmen çalışmaya devam ettiğini de anlattı.
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48 yaşındaki Shannen Doherty, Good Morning America adlı programa konuk oldu. Ünlü oyuncu gözyaşı dökerek dördüncü evre kanser olduğunu anlattı. Doherty, "Buradayım, çünkü bu haberi insanların benden duymasını istedim" diye konuştu.
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Şu sıralar Beverly Hills 90210'un yeniden çevriminde kamera karşısına geçen Doherty, haberi ilk olarak dizideki rol arkadaşı Brian Austin Green'in de aralarında bulunduğu küçük bir arkadaş çevresine söylediğini anlattı. Oyuncu " Hayatımız, hastalandığımız an bitmiyor. Daha birçok şey yaşayacak zamanımız oluyor" dedi.Shannen Doherty "İnsanlara dördüncü evre kanser hastalarının da hala çalışabildiğini göstermek istedim" diye konuştu.
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Doherty, bir yıl önce California'da çıkan orman yangınından zarar gören evi için sigorta şirketinden zararı karşılamasını istemişti. Ancak şirket bunu yapmayınca mahkemeye başvurmuştu. Şimdi oyuncuyu bir de mahkeme süreci bekliyor.
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Bu arada Doherty, sigorta şirketiyle yasal zorluklar da yaşıyor ve yakında başlayacak olan duruşmalara hazırlanıyor. Oyuncu "Bu yüzden bu haberin çarpıtılmasını, mahkeme dokümanı olmasını istemedim. İnsanların haberi benden duymasını istedim" dedi.
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2011 yılından bu yana Kurt Iswarienko ile evli olan Shannen Doherty, ilk olarak 2015 yılında meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu hastalığını ve tedavi sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.
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Evimiz Hollywood'da dizisinde rol alan Luke Perry de geçen yıl henüz 52 yaşındayken hayata veda etmişti.