Ünlü dizi oyuncusu Shannen Doherty kamera karşısında açıkladı: Dördüncü evre kanserim

Şu sıralar Beverly Hills 90210'un yeniden çevriminde kamera karşısına geçen Doherty, haberi ilk olarak dizideki rol arkadaşı Brian Austin Green'in de aralarında bulunduğu küçük bir arkadaş çevresine söylediğini anlattı. Oyuncu " Hayatımız, hastalandığımız an bitmiyor. Daha birçok şey yaşayacak zamanımız oluyor" dedi.Shannen Doherty "İnsanlara dördüncü evre kanser hastalarının da hala çalışabildiğini göstermek istedim" diye konuştu.