GÃ¼zel sunucu bugÃ¼n duygularÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. KÄ±zÄ±na ait fotoÄŸraflarÄ± Instagram sayfasÄ±nda yayÄ±nlayan FÄ±stÄ±koÄŸlu altÄ±na, 'cennetten emanetimiz bir iken iki oldu, biz iki iken dÃ¶rt olduk. Tebrik eden, dualarÄ±nÄ±, iyi dileklerini paylaÅŸan herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz. Allah dileyen herkese bu sevinci nasip etsin, yeryÃ¼zÃ¼nÃ¼n melekleri bebekleri de korusun ' mesajÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼.