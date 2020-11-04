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Hayat
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 12:28 | 

Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir? İşte Ümit Yaşar Oğuzcan’ın intihar eden oğluna yazdığı şiir

Türk edebiyatının önemli isimlerinden 'hüznün şairi'Ümit Yaşar Oğuzcan, ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Hayatı boyunca yaşadığı birçok trajediyi şiirlerine de yansıtan Ümit Yaşar Oğuzcan, büyük oğlunun vefatından sonra ölüm ve acı teması üzerine şiirler yazdı. Peki, Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir? İşte Ümit Yaşar Oğuzcan’ın intihar eden oğluna yazdığı şiir...

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Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ümit Yaşar Oğuzcan, vefatının 36'ncı yılında anılıyor.Mersin'in Tarsus ilçesinde 22 Ağustos 1926'da doğan Oğuzcan, henüz çocukluk yıllarında annesinin ve babasının Faruk Nafiz Çamlıbel'e olan hayranlığı sebebiyle şiire merak duydu.

Babasının memur olması sebebiyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçiren Oğuzcan, Eskişehir İnkılap İlkokulu'ndan 1937'de, Konya Askeri Ortaokulu'ndan 1940'da mezun oldu.

Eskişehir Ticaret Lisesi'ni 1946 tarihinde bitiren Oğuzcan, daha sonra çalışma hayatına atıldı. İlk olarak Osmanlı Bankası'na, sonra da Türkiye İş Bankası'na giren Oğuzcan, Adana, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde 1948 ve 1960 yılları arasında memur olarak görev yaptı.

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Kısa bir süre Yapı Kredi'de de çalışan Oğuzcan, İstanbul Akbank Genel Müdürlüğü'nde oradan da Türkiye İş Bankası Yayınları Müşavirliği'nde görev yaptı. 30 yıl memur olarak hayatını sürdüren Ümit Yaşar Oğuzcan, Türkiye İş Bankası Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olduğu sırada 1977 yılında kendi isteğiyle emekli oldu.

Eserleriyle müzik dünyasına da ilham kaynağı olan usta şair, geçirdiği kalp krizi sonucu 4 Kasım 1984'te vefat etti. Şairin cenazesi Teşvikiye Camisinden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

3VEDAT OĞUZCANIN ÖLÜMÜ HAKKINDA
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VEDAT OĞUZCAN'IN ÖLÜMÜ HAKKINDA

Ümit Yaşar Oğuzcan’ın büyük oğlu Vedat Oğuzcan, 17 yaşında Galata Kulesi’nden boşluğa bırakarak hayatını kaybetti.

1973 yılında büyük oğlu Vedat Oğuzcan'ın intiharı üzerine, hayatın boşluğu, ölüm ve acı gibi derinliklere, öz ve biçim yoğunlaştırmalarına yöneltti. Şairlik başarısını, daha etkili, aruzla yazdığı rubailerinde gösterdi.

08.06.1973 tarihinde verilen vefat ilanında şu ifadelere yer verildi:

BÜYÜK KAYBIMIZ

Oğlumuz VEDAT'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.Genç yaşında küsüp gittiği dünya hepimize zindan oldu.Acısını bir ömür boyu yüreklerimizde taşıyacağımız VEDAT’ımızın cenazesi bugün öğle namazından sonra Şişli Camiiden kaldırılacak Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecektir. Ulu Tanrı rahmetini oğlumuzdan eksik etme.

4GALATA KULESİ
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GALATA KULESİ

Ümit Yaşar Oğuzcan oğlu Vedat’ın intiharı ardından “Galata Kulesi” adlı şiiri kaleme alır.
"6 haziran 1973, pırıl pırıl bir yaz günüydü,
aydınlıktı, güzeldi dünya,
bir adam düştü o gün galata kulesinden.
kendini bir anda bıraktı boşluğa;
ömrünün baharında, bütün umutlarıyla birlikte paramparça oldu.
bir adam düştü galata kulesinden;
bu adam benim oğlumdu gencecikti vedat,
ışıl ışıldı gözleri, içi,
bütün insanlar için sevgiyle doluydu
çıktı apansız o dönülmez yolculuğa
kendini bir anda bıraktı boşluğa,
söndü güneş, karardı yeryüzü bütün zaman durdu.
bir adam düştü galata kulesinden
bu adam benim oğlumdu; açarken ufkunda güller alevden,
çıktı, her günkü gibi gülerek evden,
kimseye belli etmedi içindeki yangını
yürüdü, kendinden emin sonsuzluğa doğru.
galata kulesinde bekliyordu ecel,
bir fincan kahve, bir kadeh konyak,
ölüm yolcusunun son arzusuydu bu,
bir adam düştü galata kulesinden;
bu adam benim oğlumdu.
küçücüktü bir zaman,
kucağıma alır ninniler söylerdim ona,
uyu oğlum, uyu oğlum, ninni.
bir daha uyanmamak üzere uyudu vedat.
6 haziran 1973 galata kulesinden bir adam attı kendini;
bu nankör insanlara bu kalleş dünyaya inat,
şimdi yine bir ninni söylüyorum ona,
uyan oğlum, uyan oğlum, uyan vedat."

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