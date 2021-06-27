Uğurtan Sayıner kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Hayatını kaybeden "Bizimkiler"in Cemil'i Uğurtan Sayıner'in biyografisi
Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti. Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. 1944 yılında Samsun'da dünyaya gelen İktisat fakültesi mezunu olan oyuncu, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı. Peki, Uğurtan Sayıner kimdir kaç yaşında vefat etti? İşte, "Bizimkiler"in Cemil'i Uğurtan Sayıner'in biyografisi ve hayatı hakkında merak edilen tüm bilgiler.
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"Bizimkiler" dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in hayatı vefatının ardından gündeme geldi. 77 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, İzmir Karşıyaka’daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti. Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, gibi dizi ve filmlerde rol almıştı.
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UĞURTAN SAYINER KİMDİR?
Uğurtan Sayıner, 1944 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İktisat fakültesi mezunu olan oyuncu, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.
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Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.
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989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyonuna damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen sene hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Sayıner, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı; "Sayın basın mensubu arkadaşlarım ve çok kıymetli hayranlarım; son günlerde sosyal medya, TV ve basında çıkan sağlık durumumla ilgili olumsuz haberlerin hepsi gerçek dışıdır. Genel bir sağlık düzenlemesi için hastanede yatmaktayım. Sanılanın aksine sağlık durumum iyiye gitmekte. Bu süreçte bana desteği olan Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ve eşi, hastanemizin kıymetli başhekimi, değerli dostlarım ve iyi dileklerini esirgemeyen siz çok kıymetli hayranlarıma sonsuz teşekkür ederim. ‘Cemiller ölmez’ diyor ve sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız"