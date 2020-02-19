Uğur Pektaş Survivor’dan neden ayrıldı? Uğur Pektaş’a ne oldu?
Survivor 2020’nin ilk eleme konseyine Uğur Pektaş için verilen karar damga vurdu. 2005’te yayınlanan Survivor'ın ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan Uğur Pektaş, yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Eleme konseyi anını kaçıran vatandaşlar, Uğur Pektaş’a ne olduğunu merak ediyor. Peki, 2020 sezonunun iddialı isimlerinden biri olarak gösterilen Uğur Pektaş Survivor’dan neden ayrıldı? Uğur Pektaş’a ne oldu?
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Survivor dün akşam 2020 sezonunun ilk eleme konseyi ile ekranlardaydı. Gönüllüler adasından bir ismin SMS oylaması ile veda edeceği Survivor eleme konseyinde beklenmedik 2 veda birden yaşandı. Survivor 2005 sezonuyla yıldızı parlayan Uğur Pektaş'ın 2020 sezonu macerası beklenmedik bir şekilde sonlandı. Peki, Uğur Pektaş'a ne oldu, neden ayrılmak zorunda kaldı?
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Eleme konseyi öncesi açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, Survivor'un ilk bölümünde sakatlık yaşayan Uğur Pektaş ve Şaziye ile ilgili bilgiler verdi. Acun Ilıcalı; Doktor Metin Kuş'un yaptığım değerlendirmeler sonucunda Uğur Pektaş Survivor'a devam edemeyecek" dedi. Uğur Pektaş’ın yanı sıra Şaziye İvegün de dizindeki problem nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.
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Acun Ilıcalı Uğur Tektaş ve Şayize İvegün’ün yerine 2 yarışmacının dahil olacağını duyurdu.
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Uğur Pektaş kimdir?
Survivor yarışmasının yanı sıra yer aldığı dizi projeleriyle tanınan Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde dünyaya geldi. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü’nde okurken tur rehberliği yaptı. Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan hemen sonra oyunculuk kariyerine başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Gamze Özçelik'le 2008 yılında hayatını birleştiren Pektaş, 2005-2006 döneminde birkaç dizi denemesinden sonra uzun soluklu olarak Arka Sokaklar'da rol aldı. 2011'de Gamze Özçelik'ten boşanan Uğur Pektaş, son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynamıştı. Uğur Pektaş’ın Gamze Özçelik’ten 2010 doğumlu Murathan Pektaş isminde bir oğlu var.