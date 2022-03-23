Uğur Karakuş kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Uğur Karakuş İbo Show konukları arasında!

UĞUR KARAKUŞ KİMDİR?

Müzisyen, bestekar Uğur Karakuş, 1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda başladı. Karakuş, ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.



Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile tanışarak başlayan Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olmaya başladı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında müzik hayatını sürdürmeye devam etti. Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.