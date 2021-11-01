Televizyon Haber Giriş: 01 Kasım 2021 - 11:56 | 01 Kasım 2021 - 11:56

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora kimdir?

Üç Kuruş dizisinin kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri de Aslıhan Malbora oldu. Daha önce Seven Ne Yapmaz, Her Yerde Sen, Kalbimin Sultanı dizilerinde yer alan Aslıhan Malbora, Üç Kuruş dizisinde Kartal’ın kız kardeşi Leyla’yı canlandıracak. Peki, Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora kimdir?