Üç Kuruş dizisinin kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri de Aslıhan Malbora oldu. Daha önce Seven Ne Yapmaz, Her Yerde Sen, Kalbimin Sultanı dizilerinde yer alan Aslıhan Malbora, Üç Kuruş dizisinde Kartal’ın kız kardeşi Leyla’yı canlandıracak. Peki, Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora kimdir?
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Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamladı. Daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okudu. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim aldı, ardından ise oyunculuk yapmaya başladı.
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İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynadı. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çeken Aslıhan Malbora, 2021 yapımı Üç Kuruş dizisinde Roman kızı Leyla’yı canlandıracak.
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LEYLA
Kartal’ın kız kardeşi; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, şuh ve çekici bir kadındır. Hayatı ve erkekleri ciddiye almayan, başına buyruk ve özgürce yaşayan Leyla, mesleğinden nefret ettiği Efe’ye çekilmektedir.