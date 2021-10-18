Üç Kuruş ne zaman başlıyor? İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları ve fragmanı
Üç Kuruş dizisi yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak olan yapımlar arasında yer alıyor. Üç Kuruş dizisinde Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’da yaşananlar aktarılacak. Dizinin oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç da bulunuyor. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlıyor? İşte Üç Kuruş oyuncuları, konusu ve ilk bölüm fragmanı
Üç Kuruş dizisi ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni dizi Üç Kuruş’un oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Ercan Kesal gibi isimler görülüyor. Fragmanda Ercan Kesal’ın Çukur dizisindeki karakterinden bambaşka bir rolle diziye dahil olduğu görülüyor.
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