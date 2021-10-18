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Televizyon
Haber Giriş: 18 Ekim 2021 - 11:19 | 

Üç Kuruş ne zaman başlıyor? İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları ve fragmanı

Üç Kuruş dizisi yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak olan yapımlar arasında yer alıyor. Üç Kuruş dizisinde Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’da yaşananlar aktarılacak. Dizinin oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç da bulunuyor. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlıyor? İşte Üç Kuruş oyuncuları, konusu ve ilk bölüm fragmanı

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Üç Kuruş dizisi ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni dizi Üç Kuruş’un oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Ercan Kesal gibi isimler görülüyor. Fragmanda Ercan Kesal’ın Çukur dizisindeki karakterinden bambaşka bir rolle diziye dahil olduğu görülüyor.

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ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Her Pazartesi Show TV ekranlarında yer alacak dizinin kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un birinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

3ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kuruş dizisi oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi isimler bulunuyor.

4ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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