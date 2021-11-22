Üç Kuruş dizisinin Leyla'sı Aslıhan Malbora kimdir? İşte Aslıhan Malbora'nın oynadığı diziler
Ekranların yeni dizisi Üç Kuruş oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Bu isimlerin en başında gelen Üç Kuruş dizisinde Leyla rolüne hayat veren Aslıhan Malbora'nın hayatı da merak ediliyor. Adını Üç Kuruş'un Leyla'sı oalrak duyuran genç oyuncu Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslıhan Malbora'nın oynadığı diziler...
Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu AY YAPIM imzalı Üç Kuruş dizisi oyuncuları ve konusuyla son günlerde yoğun ilgi görüyor. En çok dikkat çekenlerden biri de Leyla karakterine Aslıhan Malbora oldu. Peki Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kimdir? İşte Aslıhan Malbora ve Üç Kuruş Leyla karakteri hakkında bilgiler...
ASLIHAN MALBORA KİMDİR?
Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamladı. Daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okudu. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim aldı, ardından ise oyunculuk yapmaya başladı.
İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynadı. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çeken Aslıhan Malbora, 2021 yapımı Üç Kuruş dizisinde Roman kızı Leyla’yı canlandırıyor.
İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynadı. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çeken Aslıhan Malbora, 2021 yapımı Üç Kuruş dizisinde Roman kızı Leyla’yı canlandırıyor.
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.