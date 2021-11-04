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Televizyon
Haber Giriş: 04 Kasım 2021 - 13:53 | 

Üç Kuruş dizisi hangi gün yayınlanıyor, nerede çekiliyor?

Yeni dizi ‘Üç Kuruş ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi gerek kadrosu gerekse çekim yerleriyle adından söz ettirdi. Peki, Üç Kuruş dizisi hangi gün yayınlanıyor, nerede çekiliyor?

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Pazartesi günleri yeni bölümleri yayınlanacak olan Üç Kuruş, Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyununun bir cinayet vakasıyla ters yüz olmasını konu alıyor.

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş' geniş bir oyuncu kadrosuyla ekranlara geliyor.

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları Üç Kuruş’un oyuncu kadrosunda yer alıyor.

3ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR, ÇINGIRAKLI NEREDE

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR, ÇINGIRAKLI NEREDE?

Üç Kuruş dizisinin çekimleri Nişantaşı’nda gerçekleşiyor. Dizinin bir kısmı ise İstanbul Balat’ta yani Lonca Mahallesi olarak bilinen bölgede gerçekleşiyor. Yani dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi aslında Lonca Mahallesi’dir.

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