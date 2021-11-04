Üç Kuruş dizisi hangi gün yayınlanıyor, nerede çekiliyor?

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR, ÇINGIRAKLI NEREDE? Üç Kuruş dizisinin çekimleri Nişantaşı’nda gerçekleşiyor. Dizinin bir kısmı ise İstanbul Balat’ta yani Lonca Mahallesi olarak bilinen bölgede gerçekleşiyor. Yani dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi aslında Lonca Mahallesi’dir.