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Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor?

#Üç Kuruş#Üç Kuruş Final#Üç Kuruş Dizisi

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Üç Kuruş dizisi final haberleriyle gündeme geldi. Son günlerde sosyal medyada bulunan Üç Kuruş dizisinin final yapacağı iddiaları üzerine dizi takipçileri yapılan açıklamaları araştırıyor. Peki, iddialar doğru mu Üç Kuruş bitiyor mu, final mi yapacak?

1/3Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor

Roman mahallesinde geçen ve mafya ile polis çatışmasını konu alan Üç Kuruş'un final yapacağı iddia edildi. Dizinin sevenleri Twitter'da "ÜçKuruşFinalOlmasın" diye hashtag açarak dizi ekibine seslendi.

2/3Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor

İddialara göre ekran macerasında 18 haftayı geride bırakan Üç Kuruş, 30 Mayıs’ta yayınlanacak 28. bölümü ile ekranlara veda edecek. Dizinin yapımcılarının Çukur dizisine benzeyen yeni bir dizi projesi için harekete geçtiği de kulisler de konuşuluyor.

3/3ÜÇ KURUŞ 18. BÖLÜM ÖZETİ

ÜÇ KURUŞ 18. BÖLÜM ÖZETİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Çıngıraklı artık Şahin’in kontrolündedir. Mahallede istenmediğini gören Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren Leyla olur. Bahar’dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, ne pahasına olursa olsun önce kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçer. Bu uğurda ilk olarak Efe’nin karşısına çıkar ama Efe’yi hiç beklemediği bir halde bulur. Kartal, Efe’yi kendine getirmek için büyük bir plan yapar ve Kartal'ın yaptığı bu planda yolu bir kez daha İrfan'la kesişir.

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#Üç Kuruş#Üç Kuruş Final#Üç Kuruş Dizisi