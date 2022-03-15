Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor?

Roman mahallesinde geçen ve mafya ile polis çatışmasını konu alan Üç Kuruş'un final yapacağı iddia edildi. Dizinin sevenleri Twitter'da "ÜçKuruşFinalOlmasın" diye hashtag açarak dizi ekibine seslendi.
İddialara göre ekran macerasında 18 haftayı geride bırakan Üç Kuruş, 30 Mayıs’ta yayınlanacak 28. bölümü ile ekranlara veda edecek. Dizinin yapımcılarının Çukur dizisine benzeyen yeni bir dizi projesi için harekete geçtiği de kulisler de konuşuluyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Çıngıraklı artık Şahin’in kontrolündedir. Mahallede istenmediğini gören Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren Leyla olur. Bahar’dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, ne pahasına olursa olsun önce kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçer. Bu uğurda ilk olarak Efe’nin karşısına çıkar ama Efe’yi hiç beklemediği bir halde bulur. Kartal, Efe’yi kendine getirmek için büyük bir plan yapar ve Kartal'ın yaptığı bu planda yolu bir kez daha İrfan'la kesişir.