Üç Kız Kardeş dizisi hangi kitaptan uyarlama? İclal Aydın’ın Üç Kız Kardeş kitabı konusu

Üç Kız Kardeş dizisi İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanmıştır. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile merak konusu uyandıran Üç Kız Kardeş’te Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikayesi anlatılacak. Dizinin çekimleri Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleşti. İşte detaylar
Bir zamanlar, bir ülkenin en güzel denizine bakan bir evde üç kız kardeş yaşardı. İsimleri Türkân, Dönüş ve Derya idi. Babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin Hanım’la birlikte geceleri kucak kucağa oturur, gelecekte onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlardı.
Türkân, Dönüş ve Derya’nın, Ayvalık’ın çam kokulu sokaklarında geçen masal gibi çocukluğu, onları yetişkin dünyasının acımasızlığına hazırlamamıştı belki. Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin göründüğü kadar kolay olmadığını, bazen en büyük, en akla gelmeyecek sırların en güvendiklerimizin kalbinde saklandığını, en korkulacak hastalıkların gün gelip geçmişi derleyip toplayabileceğini anlamak zaman istiyordu.
Ve zamanın ilaç olmadığı bir yara var mıydı dünyada?
Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…