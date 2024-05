TV YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2024 LİSTESİ || Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Tv yayın akışı tüm kanallar listesi belli oldu. Bugün tv'de ne var merak ediliyor. Bu akşam Kanal D’de yabancı sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Star TV’de Olanlar Oldu, Now TV’de ise Bizim Köylü isimli yerli sinema filmleri ekranlarda olacak. Show TV’de Bahar, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölüm izleyicisiyle buluşacak. TV8’de ise Survivor All Star yeni bölüm heyecanı eleme adaylarının belirleneceği programla devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı 7 Mayıs 2024 Salı!