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TV YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2024 LİSTESİ || Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Güncelleme Tarihi:

#Tv Yayın Akışı#Tv Rehberi#Bugün Tv'de Ne Var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 12:08

Tv yayın akışı 7 Mayıs 2024 listesi güncellendi. Tv'de bugün ne var sorusu günün yorgunluğunu evinde ekran başında atmak isteyen izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Bu akşam ATV’de ZTK Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması kapsamında Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda diziler ve yerli yabancı filmler ekranlarda olacak. Peki bugün hangi diziler var? İşte, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

1/8TV YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2024 LİSTESİ || Bugün hangi diziler var Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Tv yayın akışı tüm kanallar listesi belli oldu. Bugün tv'de ne var merak ediliyor. Bu akşam Kanal D’de yabancı sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Star TV’de Olanlar Oldu, Now TV’de ise Bizim Köylü isimli yerli sinema filmleri ekranlarda olacak. Show TV’de Bahar, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölüm izleyicisiyle buluşacak. TV8’de ise Survivor All Star yeni bölüm heyecanı eleme adaylarının belirleneceği programla devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı 7 Mayıs 2024 Salı!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Taş Kağıt Makas
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
22:10 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
00:15 İnci Taneleri

BAKMADAN GEÇME!

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Olanlar Oldu
22:15 Yerli Sinema Olanlar Oldu
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu

BAKMADAN GEÇME!

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Maça Doğru
20:30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü
22:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:00 Maraşlı

6/8NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Bizim Köylü
00:30 Şahane Hayatım

BAKMADAN GEÇME!

7/8TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:00 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Teşkilat

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye

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