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TV YAYIN AKIŞI 6 MAYIS 2024 || Bugün hangi diziler var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Güncelleme Tarihi:

#Tv Yayın Akışı 6 Mayıs 2024#Tv Rehberi#Bugün Hangi Diziler Var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 13:00

Tv yayın akışı 6 Mayıs 2024 Pazartesi güncellendi. Bugün tv'de ne var sorusu izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Sevilen diziler ve filmlerin yanı sıra televizyon programları yeni haftanın ilk gününde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca Survivor heyecanı TV8'de devam edecek. Peki, bugün hangi diziler var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

1/8TV YAYIN AKIŞI 6 MAYIS 2024 || Bugün hangi diziler var İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Tv yayın akışı tüm kanallar listesi belli oldu. Tv'de bugün Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle ekrana gelecek. Star TV’de Ömer dizisi final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak. TRT1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Now TV’de ise Kızıl Goncalar dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. ATV’de The King’s Man: Başlangıç isimli yabancı sinema filmi yayınlanacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı 6 Mayıs 2024 Pazartesi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:45 Taş Kağıt Makas
02:30 Siyah Beyaz Aşk

BAKMADAN GEÇME!

3/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sandık Kokusu

4/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema The King’s Man: Başlangıç
22:40 Kardeşlerim
02:00 Maraşlı

BAKMADAN GEÇME!

5/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:05 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Yerli Dizi

BAKMADAN GEÇME!

7/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

8/8NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Yabani

 

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#Tv Yayın Akışı 6 Mayıs 2024#Tv Rehberi#Bugün Hangi Diziler Var

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