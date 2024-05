TV YAYIN AKIŞI 6 MAYIS 2024 || Bugün hangi diziler var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Tv yayın akışı tüm kanallar listesi belli oldu. Tv'de bugün Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle ekrana gelecek. Star TV’de Ömer dizisi final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak. TRT1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Now TV’de ise Kızıl Goncalar dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. ATV’de The King’s Man: Başlangıç isimli yabancı sinema filmi yayınlanacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı 6 Mayıs 2024 Pazartesi!