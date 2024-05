Tüm kanalların yayın akışı listesi güncellendi. Tv yayın akışı 4 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D’de Üç Kız Kardeş, ATV’de Kardeşlerim, TRT1’de Gönül Dağı, Now TV’de Yabani yeni bölüm yayınlanacak. TV8’de Survivor All Star heyecanı eleme adayını belirleyecek yarışmalarla devam edecek. Pek, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı 4 Mayıs 2024 Cumartesi!