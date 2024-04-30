TV YAYIN AKIŞI 30 NİSAN 2024 SALI || Tv'de bugün neler var? İşte, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Tüm kanalların yayın akışı 30 Nisan 2024 Salı güncellendi. Gündüz kuşağında tv programları yarışma ve tartışma programları devam ederken, akşam Kanal D’de yabancı sinema, Servet Operasyonu, Star TV’de, Kara Bela, Now TV’de ise Hava Muhalefeti isimli yerli sinema filmleri izleyiciyle buluşacak. Show TV’de Bahar, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de Ben Bu Cihana Sığmazam dizileri yeni bölüm ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı 30 Nisan 2024!