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TV YAYIN AKIŞI 30 NİSAN 2024 SALI || Tv'de bugün neler var? İşte, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Güncelleme Tarihi:

#Tv Yayın Akışı#Tv Rehberi#Bugün Hangi Diziler Var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 14:03

Tv yayın akışı bugün de izleyicilerin araştırmaları arasında yer alıyor. Sevilen diziler ve yerli-yabancı filmler tv yayın akışı 30 Nisan 2024 listesinde yer alıyor. Günün yorgunluğunu ekran başında atmak isteyen izleyici kitlesi bu akşam sinema keyfi yaşayacak. Aynı zamanda TV8'de sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024 ele adayı ile heyecana devam edecek. Peki, bugün hangi diziler var? İşte, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

1/8TV YAYIN AKIŞI 30 NİSAN 2024 SALI || Tvde bugün neler var İşte, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Tüm kanalların yayın akışı 30 Nisan 2024 Salı güncellendi. Gündüz kuşağında tv programları yarışma ve tartışma programları devam ederken, akşam Kanal D’de yabancı sinema, Servet Operasyonu, Star TV’de, Kara Bela, Now TV’de ise Hava Muhalefeti isimli yerli sinema filmleri izleyiciyle buluşacak. Show TV’de Bahar, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de Ben Bu Cihana Sığmazam dizileri yeni bölüm ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı 30 Nisan 2024!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Dönence
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Servet Operasyonu
22:30 Tabancı Sinema Fırtınalı Soygun
00:45 Yabancı Sinema Dünya’nın Kurtuluş Günü

BAKMADAN GEÇME!

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Kara Bela
22:30 Yerli Sinema Kara Bela
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu

 

BAKMADAN GEÇME!

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Kuruluş Osman

6/8TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:50 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Kara Ağaç Destanı

BAKMADAN GEÇME!

7/8NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hava Muhalefeti
00:30 Şahane Hayatım

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye

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#Tv Yayın Akışı#Tv Rehberi#Bugün Hangi Diziler Var

BAKMADAN GEÇME!