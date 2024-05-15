TV YAYIN AKIŞI 25 MAYIS 2024 LİSTESİ || Bugün tv'de neler, hangi diziler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

15 Mayıs 2024 Çarşamba tüm kanalların yayın akışı yine dopdolu. Kanal D'de "Taş Kağıt Makas" dizisinin yeni bölümü yayınlanacak, Show TV ise "Sandık Kokusu" ile ekranlara gelecek. ATV'de "Kuruluş Osman"ın yeni bölümünü yayınlanacak, Now TV'de ise "Şahane Hayatım" dizisi yeni bölüm ile devam edecek. TRT1, "Kara Ağaç Destanı"nın tekrar bölümünü gösterecekken, Star TV'de sevilen yerli film "Hababam Sınıfı"nı yayınlayacak. TV8'de ise "Survivor"ın yeni bölümü izleyiciyle buluşacak. İşte, Türkiye'nin popüler kanalları Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı 15 Mayıs 2024