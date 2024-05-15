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TV YAYIN AKIŞI 25 MAYIS 2024 LİSTESİ || Bugün tv'de neler, hangi diziler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Güncelleme Tarihi:

#Tv Yayın Akışı#Tv Rehberi#Bugün Tv'de Ne Var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 12:39

Türkiye'nin önde gelen televizyon kanalları Kanal D, Show TV, Now TV, ATV, TRT1, TV8 ve Star TV yayın akışı çeşitlilik arz eden programlarıyla izleyicileri ekran başına davet ediyor. Gündüz saatlerinde yarışma programları tam gaz devam ederken, akşam saatlerinde ise popüler dizilerin yeni bölümleri, çeşitli yerli ve yabancı filmler seyirci ile buluşacak. Peki, bugün hangi diziler var? İşte detaylı Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

1/8TV YAYIN AKIŞI 25 MAYIS 2024 LİSTESİ || Bugün tvde neler, hangi diziler var Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

15 Mayıs 2024 Çarşamba tüm kanalların yayın akışı yine dopdolu. Kanal D'de "Taş Kağıt Makas" dizisinin yeni bölümü yayınlanacak, Show TV ise "Sandık Kokusu" ile ekranlara gelecek. ATV'de "Kuruluş Osman"ın yeni bölümünü yayınlanacak, Now TV'de ise "Şahane Hayatım" dizisi yeni bölüm ile devam edecek. TRT1, "Kara Ağaç Destanı"nın tekrar bölümünü gösterecekken, Star TV'de sevilen yerli film "Hababam Sınıfı"nı yayınlayacak. TV8'de ise "Survivor"ın yeni bölümü izleyiciyle buluşacak. İşte, Türkiye'nin popüler kanalları Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı 15 Mayıs 2024

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 Yerli Dizi

BAKMADAN GEÇME!

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı
22:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

4/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kardeşlerim

BAKMADAN GEÇME!

5/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar

6/8TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
23:15 Yabancı Sinema Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi
01:15 Yerli Dizi

 

BAKMADAN GEÇME!

7/8NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra

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BAKMADAN GEÇME!