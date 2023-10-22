TV yayın akışı 22 Ekim Pazar: Bugün hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı





Televizyon kanalları haftanın son gününde ekranlara gelecek yapımları duyurdu. Star TV’de yabancı sinema filmleri peş peşe ekranlarda olacak. Önce Kahraman Koala Blinky Bill hemen ardından ise Çinli Satıcı yayınlanacak. Fox TV’de ise Ana Haber’in hemen sonrasında Kirli Sepeti ve sonrasında Bambaşka Biri adlı yapım izleyici karşısına çıkacak. ATV ekranlarından ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayınlanacak. Show TV’de Hababam Sınıfı ve Süt Kardeşler isimli yerli sinema filmleri yayınlanacak. İşte, 22 Ekim Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı