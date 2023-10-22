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TV yayın akışı 22 Ekim Pazar: Bugün hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı

Güncelleme Tarihi:

#TV Yayın Akışı#22 Ekim Pazar#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 13:48

Pazar günü ekranlara gelecek dizi, film ve programlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı bilgisi belli oldu. Televizyon kanalları, resmi internet sayfasından ekranlara gelecek yapımları duyurdu. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi önemli oyuncuların rol aldığı Yargı bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. MasterChef All Star ise TV8’de eleme bölümüyle yayınlanacak. TRT 1 yayın akışında ise Teşkilat adlı yapım yer aldı. Peki Bugün hangi dizi ve filmler var? İşte, 22 Ekim Pazar günü TV yayın akışı bilgisi

1/8TV yayın akışı 22 Ekim Pazar: Bugün hangi diziler var Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı



Televizyon kanalları haftanın son gününde ekranlara gelecek yapımları duyurdu. Star TV’de yabancı sinema filmleri peş peşe ekranlarda olacak. Önce Kahraman Koala Blinky Bill hemen ardından ise Çinli Satıcı yayınlanacak. Fox TV’de ise Ana Haber’in hemen sonrasında Kirli Sepeti ve sonrasında Bambaşka Biri adlı yapım izleyici karşısına çıkacak. ATV ekranlarından ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayınlanacak. Show TV’de Hababam Sınıfı ve Süt Kardeşler isimli yerli sinema filmleri yayınlanacak. İşte, 22 Ekim Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı

2/8TV YAYIN AKIŞI 22 EKİM PAZAR

TV YAYIN AKIŞI 22 EKİM PAZAR

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
16:15 Dilek Taşı
14:45 Yerli Sinema Gönül Yarası
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken

BAKMADAN GEÇME!

3/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı
21:45 Yerli Sinema Süt Kardeşler
23:45 Aile
02:30 Kızılcık Şerbeti

4/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kuruluş Osman
15:45 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ateş Kuşları
03:05 Kuruluş Osman
05:50 Bir Küçük Gün Işığı

BAKMADAN GEÇME!

5/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yabancı Sinema Kahraman Koala Blinky Bill
20:45 Yabancı Sinema Kahraman Koala Blinky Bill
22:30 Yabancı Sinema Çinli Satıcı
00:45 Yabancı Sinema Çinli Satıcı
02:30 Güzel Köylü
04:30 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın

6/8TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Beni Böyle Sev
08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Gönül Dağı
16:15 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
02:40 Şehirden Uzakta
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

BAKMADAN GEÇME!

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Bambaşka Biri
16:00 Kirli Sepeti
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
23:45 Bambaşka Biri
03:99 Kader Bağları
05:15 Aşk Yeniden
06:00 Kefaret

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
01:15 %100 Futbol
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 Tuzak

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#TV Yayın Akışı#22 Ekim Pazar#Televizyon

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