Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev dizisinin Azra’sı…
Kağıt Ev dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizide 30 yaşında olan psikolog Azra karakterine ünlü isim Tuvana Türkay hayat veriyor. Peki, Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler
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Tuvana Türkay yeni dizi Kağıt Ev’de Azra karakterine hayat veriyor. Her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek olan dizide yer alan Tuvana Türkay en son Yasak Elma’da Leyla karakterini canlandırmıştı. İşte 1990 doğumlu olan ünlü isim hakkında merak edilenler
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TUVANA TÜRKAY KİMDİR?
1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterine hayat verdi.. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverladı.
Dizi projeleriyle tanınan Tuvana Türkay, Onur Tuna ile birlikte 2020 yapımı Ağır Romantik filminin başrollerini üstlendi.
Şevval Sam ve Talat Bulut’un başrollerini paylaştığı Yasak Elma ekibine sonradan dahil olan Tuvana Türkay, Leyla karakterini canlandırdı.
Şimdilerde yeni dizi Kağıt Ev’de psikolog Azra İnce karakterine hayat veriyor.
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KAĞIT EV AZRA HAKKINDA BİLGİLER
Tuvana Türkay; “Karakterim Azra İnce. Azra 30 yaşında ve psikolog. Aynı zamanda suç konularının araştırıldığı, kendi ismini taşıyan bir programın hem araştırma departmanında hem de sunucusu. Azra çok güçlü ve cevval bir karakter. Monoton biri değil. Değişken bir ruh haline sahip. Fakat hedeflediği konularda kararlı, köşeleri olmayan keskin bir mizacı var. Azra’ya da baktığımız zaman güçlü bir kadın görsek de, içinde bir yerde sevilmeyi bekleyen kırgın bir çocuk var gibi. Bu karmaşık ruh hali, onun davranışlarına ve kararlarına da sirayet ediyor” dedi.