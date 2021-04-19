Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev dizisinin Azra’sı…

KAĞIT EV AZRA HAKKINDA BİLGİLER Tuvana Türkay; “Karakterim Azra İnce. Azra 30 yaşında ve psikolog. Aynı zamanda suç konularının araştırıldığı, kendi ismini taşıyan bir programın hem araştırma departmanında hem de sunucusu. Azra çok güçlü ve cevval bir karakter. Monoton biri değil. Değişken bir ruh haline sahip. Fakat hedeflediği konularda kararlı, köşeleri olmayan keskin bir mizacı var. Azra’ya da baktığımız zaman güçlü bir kadın görsek de, içinde bir yerde sevilmeyi bekleyen kırgın bir çocuk var gibi. Bu karmaşık ruh hali, onun davranışlarına ve kararlarına da sirayet ediyor” dedi.