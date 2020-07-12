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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 08:05,

Türkiye'nin en değerlisi belli oldu! Rapor yayınlandı: İşte o sıralama

GABORAS’ın hazırladığı “Türkiye Yaz Turizm Bölgeleri Konut Değer Endeksi” raporunda yer alan bilgilere göre, yoğun talep dolayısıyla tatil beldelerindeki satılık konut metrekare fiyatlarının değeri bir önceki yıla göre yükseldi.

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GABORAS, ‘Türkiye Yaz Turizm Bölgeleri Konut Değer Endeksi’ raporunu açıkladı.

Rapora göre Türkiye’nin en değerli tatil beldesi bakın hangisi...

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12- FETHİYE / MUĞLA

Metrekare fiyatı 4.626 TL.

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11- ULA / MUĞLA

Metrekare fiyatı 4.635 TL.

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10- FOÇA / İZMİR

Metrekare fiyatı 5.397 TL.

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9- DATÇA / MUĞLA

Metrekare fiyatı 5.779 TL.

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8- KEMER / ANTALYA

Metrekare fiyatı 5.804 TL.

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7- MARMARİS / MUĞLA

Metrekare fiyatı 5.826 TL.

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6- URLA / İZMİR

Metrekare fiyatı 5.892 TL.

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5- KAŞ / ANTALYA

Metrekare fiyatı 7.678 TL.

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4- BODRUM / MUĞLA

Metrekare fiyatı 8.615 TL.

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3- ADALAR / İSTANBUL

İstanbul'da yaşayıp, iş nedeniyle şehirden fazla uzaklaşamayanların yazlık almak için tercih ettiği yerlerden biri olan Adalar, 9 bin TL'lik ortalama metrekare fiyatıyla listede üçüncü sırada yerini alıyor.

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2- ÇEŞME / İZMİR

Yazlıkçıların çok rağbet ettiği Çeşme'de konutların metrekare fiyatları yaklaşık 9 bin TL.

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1- BOZCAADA / ÇANAKKALE

Araştırma sonuçları gösteriyor ki, Türkiye’nin üçüncü büyük adası olan ve son yıllarda tatilcilerin gözde tatil beldelerinden biri haline gelen Bozcaada, Türkiye’nin en değerli tatil beldesi. 30 Haziran - 30 Eylül arası inşaat yasağı uygulanan ve çadır kurmanın da yasaklandığı Bozcaada’da ortalama satılık konut metrekare fiyatları 11 – 12 bin TL bandında.

İşte değeri en çok artan yazlık yerleri...

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GABORAS Türkiye Yaz Turizm Bölgeleri Konut Değer Endeksi’ne göre, Covid 19 salgını sonrasında değerini en çok artıran tatil beldesi ise Antalya’nın Kemer ilçesi oldu. Yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerinde yazlık ev aldığı Kemer’de bir yıl içinde metrekare fiyatları yüzde 32 arttı.

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Onu yüzde 30’luk değer artışı ile Muğla’nın Marmaris ve Mersin’in Anamur ilçesi takip ediyor. Yabancı turistleringözde yerlerinden Antalya’nın Alanya ilçesi ortalama yüzde 27 ile en çok değeri artan dördüncü tatil beldesi.

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Muğla’nın önemli turistik ilçelerinden biri olan ve dünyaca meşhur Dalyan’ı sınırları içinde bulunduran Ortaca da yazlık evlerin metrekare fiyatlarının en çok arttığı tatil beldelerinden biri. Bir yıl içinde Ortaca’da yazlık evlerin metrekare fiyatları yüzde 26 artmış durumda. Ortaca’yı yüzde 25’lik değer artışıyla Antalya’nın Konyaaltıilçesi takip ediyor.

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