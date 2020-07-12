Türkiye'nin en değerlisi belli oldu! Rapor yayınlandı: İşte o sıralama

1- BOZCAADA / ÇANAKKALE



Araştırma sonuçları gösteriyor ki, Türkiye’nin üçüncü büyük adası olan ve son yıllarda tatilcilerin gözde tatil beldelerinden biri haline gelen Bozcaada, Türkiye’nin en değerli tatil beldesi. 30 Haziran - 30 Eylül arası inşaat yasağı uygulanan ve çadır kurmanın da yasaklandığı Bozcaada’da ortalama satılık konut metrekare fiyatları 11 – 12 bin TL bandında.



İşte değeri en çok artan yazlık yerleri...