'Yapmayın, yapmayın' dedi, saçlarını kazıttı

'Kız bunu yapma' dedi ve kendisi yaptı. Ünlü şarkıcı saçlarını kazıttı.
Instagram, Splash News
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YİNE ŞAŞIRTTI
Bir süredir İstanbul ve Antalya'da tatilde olan ünlü şarkıcı Halsey, hayranlarını yine şaşırttı.
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VİDEOSUNU PAYLAŞTI
Ünlü şarkıcı geçirdiği fiziksel değişimi, bir sosyal medya videosuyla paylaştı.
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'SONUNDA YAPTIM"
Halsey, bunun için de Makayla Did'in 'Girl, don't do it' adlı video klibini kullandı. Makayla'nın sesini kullanan Halsey "Bunu yapmayın" sözlerinin ardından bir sonraki görüntüde kazınmış saçlarıyla göründü. Sonunda da "Bunu yaptım" dedi.
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KAZINMIŞ SAÇLARI ÖZLEMİŞ
Halsey, Twitter paylaşımında da çok uzun zamandır saçlarını uzattığını belirtip, başlarda uzun ve sağlıklı saçlara sahip olmanın ne demek olduğunu anladığını ve kendine "saçlarını kestirmemelisin" dediğini belirtti. Fakat kazanmış saçları özlediği için de böyle bir değişiklik yaptığını anlattı.
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Şarkıcının paylaşımlarının bu kadar heyecan uyandırmasının bir nedeni de zaman zaman Türkçe yazması.
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Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey'in Türkiye'de olduğu geçen hafta attığı Türkçe tweet ile ortaya çıktı.
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Şarkıcının Türkçe olarak yazdığı "Herkes sakin olsun lütfen" mesajına karşılık hayranları ona nerede olduğunu sormuştu.
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Bir süre sessiz kalan Halsey daha sonra yine İstanbul'dan sosyal medya paylaşımlarını sürdürdü. Türk kahvesi içip fal baktıran Halsey, İstanbul'un sokak hayvanlarına da ayrı bir ilgi gösterdi.
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Ünlü şarkıcı son Instagram paylaşımında da yine Türkçe "Saçmalama" mesajı eşliğinde İstanbul'da çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı.
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Halsey, bu paylaşımda Türk mutfağından örnekler de sergiledi. Serpme kahvaltı, sarma, mantı gibi yemeklerin fotoğrafları da ünlü şarkıcının sosyal medya sayfasında yer buldu.
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Şarkıcının Türkçe "Saçmalama" mesajlı paylaşımına da Türk takipçileri dahil birçok kişiden çok sayıda yorum geldi. Bir Türk hayranı bu paylaşıma "Ay çıldıracağım, Türkçe konuşuyor" diye yanıt verdi.
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Halsey'in, Türkiye'ye gelen diğer yabancı konuklar gibi belli başlı turistik yerlerden değil kentin günlük yaşamından paylaşımlar yapması da dikkat çekti.
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Halsey, bir süre önce "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.
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Halsey, bir başka sosyal medya mesajında da Türkçe öğrendiğini belirten Türkçe bir tweet atıp bir de klavye fotoğrafı paylaşmıştı.