'Yapmayın, yapmayın' dedi, saçlarını kazıttı

KAZINMIŞ SAÇLARI ÖZLEMİŞ Halsey, Twitter paylaşımında da çok uzun zamandır saçlarını uzattığını belirtip, başlarda uzun ve sağlıklı saçlara sahip olmanın ne demek olduğunu anladığını ve kendine "saçlarını kestirmemelisin" dediğini belirtti. Fakat kazanmış saçları özlediği için de böyle bir değişiklik yaptığını anlattı.