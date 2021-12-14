Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında, nereli? Turgay Başyayla yeni yaşamını anlattı!

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

1976 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelen Turgay Başyayla, aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Çankırı’da tamamladıktan sonra Kıbrıs’ta yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı. Hem şarkıcılık hem sunuculuk yapan Turgay 2000 yılında çıkardığı Nazlıcan isimli albümüyle tanınmıştır. Çıkardığı albümlerin ardından oyunculuk kariyerine de adım atan Turgay Başyayla, "Şizofren Aşk" isimli televizyon filminde başrol oynadı.



2005 yılının mart ayında da Mesut Uçakan yönetmenliğinde TRT’nin önemli projelerinden biri olan “Otel İstanbul’da” başrol oynadı. Aynı yıl temmuz ayında “Anne Yada Leyla” isimli Sinema filmiyle devam etti. 2006 yılında bir dönem filmi olan Harput Fatihi “Belek Gazi” filminde Belek Gazi’yi canlandıran Turgay Başyayla Arslan Kaçar’dan sinema ve oyunculuk dersleri aldı.



2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT ‘de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra, 2008 – 2009 yıllarında "Türkü Şiir Türkiye" ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programlarını yapmıştır.



Burcu Başyayla ile evli olan Turgay Başyayla'nın Ali Azem, Ömer Adin ve Mustafa Aren adında 3 oğlu var.