Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 6 önemli düzenleme

Destekten sadece damga vergisi kesilecek. Aylık 1.177 lira ödenekten; iş kanununa tabi olmayıp deniz iş kanununa ve basın kanununa göre çalışanlar ile işyerinin el değiştirmesi, kapanması, kapatılması gibi nedenlerle işten çıkartılanlar ve hizmet anlaşması belirli süre olup da bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalanlar da yararlanabilecek. Tabi, 15 Mart tarihi bu kişiler için de geçerli.