Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren PCR testi soruları yanıt buldu

7-İŞVERENİN BİLGİLENDİRME YAPMASINDAKİ AMAÇ NE? Aşı olmayan çalışanların hem işyerini hem de diğer çalışanları tehlikeye atma riski bulunuyor. Ayrıca aşı olmayıp da hastalığa yakalanan çalışanı işverenin çalıştırmayacağı, ücret durumunda değişiklik olacağı hatta çalışanın iş sözleşmesinin feshedilebileceğine yönelik hususlarda işverenin çalışanı yazılı olarak bilgilendirmesi gerekiyor.