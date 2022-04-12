Tuğçe Kandemir kimdir, kaç yaşında?

Bunun üzerine bir yapım şirketi ile anlaştı ve şarkıya bir klip çekildi. Bu Benim Öyküm, 100 milyonun üzerinde izlenmeye sayısına ulaştı ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı oldu. Daha sonra söylediği Gülü Soldurmam, Yanlış ve İçimdeki sen (Bilal Sonses ile) şarkıları da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.