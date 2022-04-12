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Tuğçe Kandemir kimdir, kaç yaşında?

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Şarkıcı Tuğçe Kandemir, müzik kariyerinin yanı sıra konuk olduğu programlarla da gündeme geliyor. Atanmayı beklerken yaşadığı ayrılık acısı üzerine söylediği Bu Benim Öyküm başlıklı şarkısının internette yayılmasıyla ünlü oldu. Peki, Tuğçe Kandemir kimdir, kaç yaşında? İşte Tuğçe Kandemir'in hayatı ve kariyerle ilgili bilgiler...

1/3Tuğçe Kandemir kimdir, kaç yaşında

1996 doğumlu Tuğçe Kandemir, Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmenidir. Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. İki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. 8 yaşında iken müziğe ilgi duymaya başladı.

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ersin Üniversitesi'nden edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu. Atanmayı beklerken yaşadığı ayrılık acısı üzerine söylediği Bu Benim Öyküm başlıklı şarkısının internette yayılmasıyla ünlü oldu.

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Bunun üzerine bir yapım şirketi ile anlaştı ve şarkıya bir klip çekildi. Bu Benim Öyküm, 100 milyonun üzerinde izlenmeye sayısına ulaştı ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı oldu. Daha sonra söylediği Gülü Soldurmam, Yanlış ve İçimdeki sen (Bilal Sonses ile) şarkıları da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

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