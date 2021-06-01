MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTuba Büyüküstün'ün plaj stili
GeriMagazin Tuba Büyüküstün'ün plaj stili
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 08:08 | 

Tuba Büyüküstün'ün plaj stili

Dizi çekimleri sonrası İstanbul’a dönen Tuba Büyüküstün, kısa bir aranın ardından yeniden Bodrum’un yolunu tuttu. Oyuncu, giyim stiliyle dikkat çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Uzanmışım kumsala

Uzanmışım kumsala

Bodrum’da çekilen “Sefirin Kızı” dizisi final yapınca İstanbul’a dönen Büyüküstün, kısa bir aranın ardından soluğu yeniden ünlü tatil beldesinde aldı. Oyuncu önceki gün Kempinski Otel’in plajındaydı.

2

Kumsala ayağında botları, üzerinde ceketiyle inen Büyüküstün, şezlonguna uzanıp yeni bir projenin senaryosunu incelemeye koyuldu. Ardından botlarını çıkarıp gölgede uzanan ünlü oyuncu, uzun süre telefon görüşmesi yaptı.

3Bodrumda dergi çekimi

Bodrum'da dergi çekimi

Kenan Doğulu, Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel’le bir dergiye pozu vermek için Bodrum’a gelmişti. Ekip, önceki gün sahilde görüntülendi.

4

Torba’daki Voyage Hotels’te gerçekleşen aile çekimlerinde Doğulu ve Erçel ailesini iskelede görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çekilen fotoğrafların halk tarafından cep telefonuyla görüntülenmemesi içinde önlem alındı. (Ali KESER-Umut ÜNVER)

5Sonradan aşka dönüştü

Sonradan aşka dönüştü

Çekim sonrası soruları yanıtlayan Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin’in kendisine neden eşlik etmediği sorulunca “İş için geldim. Bizim tatilimiz ağustosta” dedi. Erçel, aşk dedikoduları ilk çıktığında neden sessiz kaldıklarını da açıkladı: “O dönem arkadaştık. Sonrasında aşka dönüştü. Beraber olduk ve ilan ettik.”

6Yağmura yakalandı

Yağmura yakalandı

Belçim Bilgin, önceki gün Bodrum, Torba’daki Voyage Hotels’in sahilindeydi. Arkadaşlarıyla deniz keyfi yapan oyuncu, yağan yağmurun ardından otele geri döndü.

7

Bilgin, akşam saatlerinde Yılmaz Erdoğan’dan olan oğlu Rodin’le kumsalda yürüyüş yapıp dondurma yedi. ( Ali KESER-Umut ÜNVER)

8Kız kıza tatil

Kız kıza tatil

Oyuncu arkadaşlar Sinem Ünsal, Hayal Köseoğlu, Hazal Türesan ve Merve Bulut önceki gün Bodrum’daki Voyage Otel’in sahilinde görüntülendi. Oyuncular, havanın kapalı olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmedi. Kız kıza tatilin keyfini çıkaran oyuncuların, neşeli halleri objektife böyle yansıdı.( Ali KESER)

9Tekne pozları

Tekne pozları

“Yasak Elma” dizisindeki rol arkadaşları Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu ile tekne tatiline çıkan Nesrin Cavadzade, teknede verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncunun plaj kıyafetleriyle çektirdiği karelere hayranlarından özgü dolu yorumlar geldi.

10Maldivler’den kareler

Maldivler’den kareler

Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile Maldivler’de tatil yapan oyuncu Ebru Şahin, rotayı Ege’ye çevirdi. Tatile Ege’de devam eden Şahin, Maldivler’de verdiği pozları ise Instagram’da paylaşmaya devam ediyor. Önceki gün yeni karelerini yayınlayan Şahin’in pozları hayranları tarafından beğenildi.

11Yaz geldi

Yaz geldi

Azra Akın tatil sezonunu açtı. Deniz kenarında verdiği pozu Instagram sayfasında paylaşan Akın, “Yaz geldi” notunu yayınladı. Akın’ın karesini takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi