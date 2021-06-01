Tuba Büyüküstün'ün plaj stili

Dizi çekimleri sonrası İstanbul’a dönen Tuba Büyüküstün, kısa bir aranın ardından yeniden Bodrum’un yolunu tuttu. Oyuncu, giyim stiliyle dikkat çekti.
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Uzanmışım kumsala
Bodrum’da çekilen “Sefirin Kızı” dizisi final yapınca İstanbul’a dönen Büyüküstün, kısa bir aranın ardından soluğu yeniden ünlü tatil beldesinde aldı. Oyuncu önceki gün Kempinski Otel’in plajındaydı.
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Kumsala ayağında botları, üzerinde ceketiyle inen Büyüküstün, şezlonguna uzanıp yeni bir projenin senaryosunu incelemeye koyuldu. Ardından botlarını çıkarıp gölgede uzanan ünlü oyuncu, uzun süre telefon görüşmesi yaptı.
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Bodrum'da dergi çekimi
Kenan Doğulu, Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel’le bir dergiye pozu vermek için Bodrum’a gelmişti. Ekip, önceki gün sahilde görüntülendi.
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Torba’daki Voyage Hotels’te gerçekleşen aile çekimlerinde Doğulu ve Erçel ailesini iskelede görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çekilen fotoğrafların halk tarafından cep telefonuyla görüntülenmemesi içinde önlem alındı. (Ali KESER-Umut ÜNVER)
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Sonradan aşka dönüştü
Çekim sonrası soruları yanıtlayan Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin’in kendisine neden eşlik etmediği sorulunca “İş için geldim. Bizim tatilimiz ağustosta” dedi. Erçel, aşk dedikoduları ilk çıktığında neden sessiz kaldıklarını da açıkladı: “O dönem arkadaştık. Sonrasında aşka dönüştü. Beraber olduk ve ilan ettik.”
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Yağmura yakalandı
Belçim Bilgin, önceki gün Bodrum, Torba’daki Voyage Hotels’in sahilindeydi. Arkadaşlarıyla deniz keyfi yapan oyuncu, yağan yağmurun ardından otele geri döndü.
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Bilgin, akşam saatlerinde Yılmaz Erdoğan’dan olan oğlu Rodin’le kumsalda yürüyüş yapıp dondurma yedi. ( Ali KESER-Umut ÜNVER)
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Kız kıza tatil
Oyuncu arkadaşlar Sinem Ünsal, Hayal Köseoğlu, Hazal Türesan ve Merve Bulut önceki gün Bodrum’daki Voyage Otel’in sahilinde görüntülendi. Oyuncular, havanın kapalı olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmedi. Kız kıza tatilin keyfini çıkaran oyuncuların, neşeli halleri objektife böyle yansıdı.( Ali KESER)
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Tekne pozları
“Yasak Elma” dizisindeki rol arkadaşları Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu ile tekne tatiline çıkan Nesrin Cavadzade, teknede verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncunun plaj kıyafetleriyle çektirdiği karelere hayranlarından özgü dolu yorumlar geldi.
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Maldivler’den kareler
Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile Maldivler’de tatil yapan oyuncu Ebru Şahin, rotayı Ege’ye çevirdi. Tatile Ege’de devam eden Şahin, Maldivler’de verdiği pozları ise Instagram’da paylaşmaya devam ediyor. Önceki gün yeni karelerini yayınlayan Şahin’in pozları hayranları tarafından beğenildi.
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Yaz geldi
Azra Akın tatil sezonunu açtı. Deniz kenarında verdiği pozu Instagram sayfasında paylaşan Akın, “Yaz geldi” notunu yayınladı. Akın’ın karesini takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.