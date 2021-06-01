Tuba Büyüküstün'ün plaj stili

Sonradan aşka dönüştü Çekim sonrası soruları yanıtlayan Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin’in kendisine neden eşlik etmediği sorulunca “İş için geldim. Bizim tatilimiz ağustosta” dedi. Erçel, aşk dedikoduları ilk çıktığında neden sessiz kaldıklarını da açıkladı: “O dönem arkadaştık. Sonrasında aşka dönüştü. Beraber olduk ve ilan ettik.”