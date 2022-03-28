Troy Kotsur kimdir? Coda filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı

1968 yılının 24 Temmuz günü, polis şefi bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Troy Kotsur'un işitme engelli olduğunu fark ettikten sonra anne ve babası onu yönlendirerek bugünkü mesleğine ve hayatına ulaşmasını sağladı. Kotsur, önce işaret dilini öğrendi. Sonra da ailesi onu hem spor yapmaya hem de işiten çocuklarla iletişim kurmaya cesaretlendirdi. İşitme engelliler için faaliyet gösteren bir ortaokula giden Kotsur sonra Westwood Lisesi'ni bitirdi. Ortaokul yıllarında da oyunculuğa ilgi duymaya başladı. Lisede öğretmenlerinin desteğiyle bir pandomim gösterisi için sahneye çıktı.