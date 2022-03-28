Troy Kotsur kimdir? Coda filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı

1968 yılının 24 Temmuz günü, polis şefi bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Troy Kotsur'un işitme engelli olduğunu fark ettikten sonra anne ve babası onu yönlendirerek bugünkü mesleğine ve hayatına ulaşmasını sağladı. Kotsur, önce işaret dilini öğrendi. Sonra da ailesi onu hem spor yapmaya hem de işiten çocuklarla iletişim kurmaya cesaretlendirdi. İşitme engelliler için faaliyet gösteren bir ortaokula giden Kotsur sonra Westwood Lisesi'ni bitirdi. Ortaokul yıllarında da oyunculuğa ilgi duymaya başladı. Lisede öğretmenlerinin desteğiyle bir pandomim gösterisi için sahneye çıktı.
Liseyi bitirdikten sonra bir TV kanalında staj yaptı. Aslında onun hayali yönetmen olmaktı. Fakat staj yaptığı dönemde bir kurgucunun asistanı olarak görev yaptı. O süreçte insanlarla kolay iletişim kuramadığını fark etti ve yönetmenlik hayalini de rafa kaldırdı.
Kotsur, 2001 yılında hayatını Deanne Bray ile birleştirdi. Çiftin bu evlilikten 16 yaşında bir kızı bulunuyor. Bu arada eşinin de işitme engelli olduğunu ve onun mesleğinin de oyunculuk olduğunu hatırlatalım. Çiftin kızı Kyra'nın ise konuşma ya da işitme problemi bulunmuyor.