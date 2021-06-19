Transparan Serenay Sarıkaya

Mutfakta patron Neslihan Kanal D’nin sevilen dizisi “Aşkın Tarifi”nin oyuncuları Kadir Doğulu, Serra Arıtürk ve Mehmet Şeker önceki gün Nişantaşı’ndaki setlerinin yemek molasında görüntülendi. Doğulu, “Dizide çok daha meşakkatli, denenmeye değer yemekler yapıyoruz. Burada patates yedik. Dizideki karakterin neşeli oluşu bana benziyor. O da Güneyli olmamdan kaynaklanıyor” dedi. Oyuncu, evde mutfak işlerinden eşi Neslihan Atagül’ün sorumlu olduğunu belirtti: “Evde mutfak Neslihan’dan soruluyor. Ben de mutfakta değişik şeyler denemeyi seviyorum. Fakat mutfakta patron Neslihan.” Behlül AYDIN