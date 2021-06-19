Transparan Serenay Sarıkaya

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
'Daha sonra konuşalım'
Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler’deydi. Bir toplantıdan çıktığını söyleyen oyuncu, transparan büstiyeriyle dikkat çekti. Aracına binerken objektife yansıyan Sarıkaya, “Daha sonra konuşalım lütfen” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.Behlül AYDIN
2
Bozalım ezber
İrem Derici, Bodrum tatilini Edis’in “Martılar” şarkısında dans ederek bitirdi. Ünlü şarkıcı, çektiği selfie’lerin altına ise “Bozalım ezber. Asla bitmeyen yaz. Koy ver gitsin” notunu yazdı.
3
Aşk pozu
Ünlü oyuncu Ece Uslu, işadamı sevgilisi Alp Tuğhan’la çıktığı Maldivler tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Uslu, sevgilisiyle aşk pozunu nazar boncuğu emojisi ile beğeniye sundu.
4
Filtresiz kare
Songül Öden, sarı mayosuyla arkadaşı Şükran Ovalı’ya poz verdi. Eğlenceli karelerini sosyal medya hesabına yükleyen ünlü oyuncu, “Filtre yok, güneş ışığı var” dedi.
5
Sette buluştular
Nur Fettahoğlu ve Hande Doğandemir, “Daha İyi Bir Yarın” filminde buluştu. Altın Portakal ödüllü yönetmen Emre Kavuk’un yazıp yönettiği filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Fettahoğlu ve Doğandemir, setten kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
6
Mutfakta patron Neslihan
Kanal D’nin sevilen dizisi “Aşkın Tarifi”nin oyuncuları Kadir Doğulu, Serra Arıtürk ve Mehmet Şeker önceki gün Nişantaşı’ndaki setlerinin yemek molasında görüntülendi. Doğulu, “Dizide çok daha meşakkatli, denenmeye değer yemekler yapıyoruz. Burada patates yedik. Dizideki karakterin neşeli oluşu bana benziyor. O da Güneyli olmamdan kaynaklanıyor” dedi. Oyuncu, evde mutfak işlerinden eşi Neslihan Atagül’ün sorumlu olduğunu belirtti: “Evde mutfak Neslihan’dan soruluyor. Ben de mutfakta değişik şeyler denemeyi seviyorum. Fakat mutfakta patron Neslihan.” Behlül AYDIN
7
Veda yemeği
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, Amerika’dan Türkiye’ye dönmeden önce Begüm-Adnan Şen çiftiyle akşam yemeği yedi. Los Angeles’ta sıkı dostluk kuran çiftler, sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını paylaştı.
8
Kahve sohbeti
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Bebek’teki Baylan Restoran’da görüntülendi. Tatilden yeni dönen Küçükköse, erkek arkadaşıyla kahve içip sohbet etti. Sayit DURMAZ
9
Kıbrıs’tan Amerika’ya
Ahmet Kural, rol aldığı dizinin Kıbrıs’taki çekimleri bittikten hemen sonra tatile çıktı. Ünlü oyuncu, sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le Amerika’nın Florida eyaletindeki tatillerinden pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.