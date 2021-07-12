Torba yasada neler var? İşte torba yasa maddeleri

VADESİ GELMEYEN ÇEKLER Çekin vadesi gelmeden bozdurulmasını erteleyen düzenleme yeniden uzatılıyor. Vadeli çekin erken bozdurulması uygulaması ile ilgili düzenlemenin süresi 31 Aralık 2021’de dolacak. Çekin vadesi gelmeden ödenebilmesini sağlayan mevcut yasadaki hüküm ertelenmişti. Bu değişiklikle, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin önceki hükümde yer alan 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilerek düzenlemeden yararlanacakların kapsamı genişletilirken, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılıyor.