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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 - 08:09 | 

Torba yasada neler var? İşte torba yasa maddeleri

Meclis bu hafta, turizm teşvik yasası ile ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren “torba” yasa tekliflerini görüşüp yasalaştırmayı planlıyor. Müsilajla mücadeleden çek ödemelerinin ertelemesine kadar birçok madde için torba yasa teklifi hazırlanıyor. Peki, torba yasada neler var? İşte torba yasa maddeleri

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Meclis bu hafta, turizm teşvik yasası ile ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren “torba” yasa tekliflerini görüşüp yasalaştırdıktan sonra tatil sürecine girecek. Torba yasada vadesi gelmemiş çeke ödeme ertelemesinden kentsel dönüşümdeki zorunluluk oranlarına, altyapı yatırımlarında vatandaştan alınacak paydan müsilajla mücadeleye kadar birçok madde yer alıyor.

2VADESİ GELMEYEN ÇEKLER

VADESİ GELMEYEN ÇEKLER

Çekin vadesi gelmeden bozdurulmasını erteleyen düzenleme yeniden uzatılıyor. Vadeli çekin erken bozdurulması uygulaması ile ilgili düzenlemenin süresi 31 Aralık 2021’de dolacak. Çekin vadesi gelmeden ödenebilmesini sağlayan mevcut yasadaki hüküm ertelenmişti. Bu değişiklikle, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin önceki hükümde yer alan 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilerek düzenlemeden yararlanacakların kapsamı genişletilirken, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılıyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihini 1 Ocak 2022’ye erteleyen teklifle, FETÖ ile mücadele ilişkin getirilen kamudan ihraçlar ile bazı suçlarda ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin uygulamaların süreleri de 3 yıl uzatılıyor.

4LÜKS KAMPÇILIK TURİZMİ

LÜKS KAMPÇILIK TURİZMİ

Turizm teşvik yasasında değişiklik içeren teklifle de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla “turizm hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak. Teklifle, lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısının oluşturulup kontrollü gelişiminin sağlanması da hedefleniyor.

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