TikTok üzerinden tanıştığı kişiye kaçan yedi çocuk annesi İlknur Biryan'ın sözleri sosyal medya gündeminde
Samsun'da 24 yıllık eşi Ali Biryan ve 7 çocuğunu bırakıp evden kaçan İlknur Biryan, Esra Erol programına konu oldu.TikTok fenomeni İlknur Biryan’ın eşi Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Günlük işlerde çalışan Ali Biryan, eşi İlknur Biryan’ın fenomen olduktan sonra ilişkilerinin giderek bozulduğunu belirtti. Artık TikTok kullanmadığını açıklayan Biryan, Temur'la birlikte olduğunu kabul etti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Esra Erol'da İlknur Biryan ile Ali Biryan çifti arasındaki gerilim sürüyor. İlknur Biryan TikTok üzerinden tanıştığı Eşref Temur için Samsun'dan Kayseri'ye kaçarak evini terk etmişti. Evini terk eden Biryan, yedi çocuğunu da artık kabul etmeyeceğini söylemişti. Ali Biryan'la barışmak istemediğini belirten yedi çocuk annesi, Eşref Temur'la mutlu olduğunu ifade etti. Çift arasındaki gerilim Esra Erol'da devam etti.
2
İlknur Biryan, eski eşin sözlerine inanmadı
İlknur Biryan, eski eşin söylediklerine inanmayarak bu söylemlerin bir karın ağrısından ibaret olduğunu belirtti. Biryan, "Bu hayat benim hayatım. Kimse karışamaz. Ben boşanma dilekçemi verdim" sözlerini kullandı.
3
İlknur Biryan çocuklarını düşünüyor mu?
Geride bıraktığı 20 günde çocuklarını çok düşündüğünü belirten Biryan, 21 yaşındaki kızı Ebru'nun Esra Erol'a söyledikleri nedeniyle artık çocuklarını istemediğini dile getirdi. Eşref Temur'la çok mutlu olduğunu iddia eden yedi çocuk annesi kadın, "Eşref'in yanında yediğim lokmayı ağlayarak değil gülerek yiyorum. Beni çalıştırmıyor. Kendisi çalışıp eve para getireceğini söyledi" diye konuştu.
Eşref Temur'un eski eşi Melek Hanım, Eşref Temur'un yalancı olduğu iddiasında bulundu. Eski eş, Temur'un hiçbir zaman çalışmadığını ve işsizlik maaşıyla geçindiklerini öne sürdü. Melek Hanım, eski eşinin kendisini 10 Bin TL borç altına soktuğunu ve bunu ödemediğini ifade etti. 6 aylık evliliği boyunca eşinin kendisini 5 kez aldattığını söyleyen talihsiz kadın, "Eşref evli bir kadınla görüştü. O kadının kocasından da dayak yedi" dedi.
4
"Maddi anlamda söz verdiklerimi yerine getiremedim"
Karısına her sabah kahve yaptığını belirten Biryan, "Karşılıklı kahve içerdik, bir sorunumuz yoktu. Sadece maddi olarak zaman zaman beklentilerini karşılayamadım. Bu yüzden de çok üzgünüm. Verdiğim sözleri tutamadığım için özür dilerim" dedi. Karısının kendisine sarılarak veda ettiğini ifade eden Biryan, eşinin kaçmadan önce en büyük kızlarına durumdan bahsettiğini dile getirdi.
Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan çiftin 17 yaşındaki kızı Burcu ise annesinin kendisine verdiği haberi doğruladı. Genç kız, annesinin daha önce de farklı kişilerle sosyal medya üzerinden tanışıp konuştuğunu dile getirdi. Annesinin kaçacağına en başta inanmadığını söyleyen genç kız, annesinin konuştuğu kişileri babasının da bildiğini iddia etti.