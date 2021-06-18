TikTok üzerinden tanıştığı kişiye kaçan yedi çocuk annesi İlknur Biryan'ın sözleri sosyal medya gündeminde

İlknur Biryan çocuklarını düşünüyor mu? Geride bıraktığı 20 günde çocuklarını çok düşündüğünü belirten Biryan, 21 yaşındaki kızı Ebru'nun Esra Erol'a söyledikleri nedeniyle artık çocuklarını istemediğini dile getirdi. Eşref Temur'la çok mutlu olduğunu iddia eden yedi çocuk annesi kadın, "Eşref'in yanında yediğim lokmayı ağlayarak değil gülerek yiyorum. Beni çalıştırmıyor. Kendisi çalışıp eve para getireceğini söyledi" diye konuştu.



Eşref Temur'un eski eşi Melek Hanım, Eşref Temur'un yalancı olduğu iddiasında bulundu. Eski eş, Temur'un hiçbir zaman çalışmadığını ve işsizlik maaşıyla geçindiklerini öne sürdü. Melek Hanım, eski eşinin kendisini 10 Bin TL borç altına soktuğunu ve bunu ödemediğini ifade etti. 6 aylık evliliği boyunca eşinin kendisini 5 kez aldattığını söyleyen talihsiz kadın, "Eşref evli bir kadınla görüştü. O kadının kocasından da dayak yedi" dedi.