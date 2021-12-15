The Witcher 2. sezon ne zaman? The Witcher dizisi oyuncuları
The Witcher 2. Sezon için geri sayım başladı. Netflix’te yayınlanan The Witcher’ın yeni sezonu aralık ayı içerisinde yayınlanacak. Dizide, Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor. Peki, The Witcher 2. sezon ne zaman?
The Witcher 2. Sezon cuma günü izleyici karşısına çıkacak. Henry Cavill’ın Rivyalı Geralt’a hayat verdiği dizinin ilk sezonu yoğun ilgi görmüştü. Yeni bölümler 17 Aralık’ta Netflix üzerinden izlenecek. İşte The Witcher dizisi oyuncuları
THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN?
The Witcher’ın 2. Sezonu 17 Aralık’ta yayınlanacak. Yeni sezon Netflix üzerinden izlenebilecek. Dizide, mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.
THE WİTCHER DİZİSİ OYUNCULARI
Henry Cavill (Geralt of Rivia), Freya Allan (Prenses Ciri) ve Anya Chalotra (Yennefer) dışında yapımın oyuncu kadrosunda Jodhi May (Kraliçe Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia de Vries), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Therica Wilson-Read (Sabrina Glevissig), Emma Appleton (Prenses Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) ve Anna Shaffer (Triss Merigold) gibi isimler rol alıyor.