The Witcher 2. sezon ne zaman? The Witcher dizisi oyuncuları

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN?

The Witcher’ın 2. Sezonu 17 Aralık’ta yayınlanacak. Yeni sezon Netflix üzerinden izlenebilecek. Dizide, mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.