Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisinin oyuncuları kimler? İşte yeni sezon bilgileri
TRT 1’de yayınlanan Teşkilat, 6 Haziran Pazar günü yayınlanan 14. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Teşkilat dizisinin 2. sezon ilk bölüm tarihi belli oldu. Yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘Teşkilat’ eylül ayında ekran macerasına başlayacak. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisinin oyuncuları kimler? İşte yeni sezon bilgileri
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‘Teşkilat’, kadroya katılan sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine adını zirveye yazacak.Yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘Teşkilat’ ikinci sezon yeni bölümleriyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1’de başlıyor.
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Gürkan Uygun Teşkilat'ta!
Geçtiğimiz sezon TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kırarak Pazar akşamlarının lideri olan ‘Teşkilat’ın yeni sezonunda usta oyuncu Gürkan Uygun dizinin kadrosuna katılıyor.
Gürkan Uygun, dizide canlandıracağı Yıldırım karakteriyle ekibin yeni belalısı olacak. Ekibin yeni lideri Halit Başkan’la olan geçmişi nedeniyle ekibin içindeki dengeleri de etkileyecek olan Yıldırım, karizması ve zekası ile ortalığı fena karıştıracak. Kamuoyunun hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığı Yıldırım, perde arkasında ise uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi.
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Ekibin Yeni Lideri!
TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran ‘Teşkilat’ın 26 Eylül Pazar akşamı başlayacak yeni sezonunda deneyimli aktör Turgut Tunçalp kadroya katılıyor.
Turgut Tunçalp, ‘Teşkilat’ın ikinci sezonunda canlandıracağı Halit Başkan karakteriyle tüm dengeleri alt üst edecek. Ekibin yeni lideri olarak görevlendirilen ve istihbarat dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan Halit Başkan, soğuk tavrı, profesyonelliği ve mükemmeliyetçi yapısı ile ekibin üyeleri hayli zorlayacak.
Halit Başkan’ın gelişi, Gürkan Uygun’un canlandırdığı Yıldırım’ın geçmişten gelen intikam arzusunu da ortaya çıkaracak. Halit Başkan ve Yıldırım’ın sırlarla dolu geçmişi, ‘Teşkilat’ın yeni sezonundaki en büyük gizemler olacak.
‘Teşkilat’, kadroya katılan sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile ikinci sezonunda da yine adını zirveye yazacak.