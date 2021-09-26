Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisinin oyuncuları kimler? İşte yeni sezon bilgileri

Ekibin Yeni Lideri! TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran ‘Teşkilat’ın 26 Eylül Pazar akşamı başlayacak yeni sezonunda deneyimli aktör Turgut Tunçalp kadroya katılıyor.



Turgut Tunçalp, ‘Teşkilat’ın ikinci sezonunda canlandıracağı Halit Başkan karakteriyle tüm dengeleri alt üst edecek. Ekibin yeni lideri olarak görevlendirilen ve istihbarat dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan Halit Başkan, soğuk tavrı, profesyonelliği ve mükemmeliyetçi yapısı ile ekibin üyeleri hayli zorlayacak.



Halit Başkan’ın gelişi, Gürkan Uygun’un canlandırdığı Yıldırım’ın geçmişten gelen intikam arzusunu da ortaya çıkaracak. Halit Başkan ve Yıldırım’ın sırlarla dolu geçmişi, ‘Teşkilat’ın yeni sezonundaki en büyük gizemler olacak.



‘Teşkilat’, kadroya katılan sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile ikinci sezonunda da yine adını zirveye yazacak.