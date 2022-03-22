Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta kadrodan ayrıldı mı?

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Babasını kaybettikten sonra ise Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da aldı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapmıştı. Akusta, 2016 yılından bu yana Şafak Özbir ile evlidir ve çiftin bir kızı bulunuyor.