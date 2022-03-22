Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta kadrodan ayrıldı mı?

#Teşkilat#Mete Başkan#Mete Başkan Kimdir

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yayınlanan son bölümü ardından Mete Başkan’ın akıbeti merak konusu oldu. Kurşunların hedefi olan Mete Başkan’ın yere yığıldığı anlar Teşkilat’ın 39. Bölümüne damga vurdu. Peki, Teşkilat dizisinde Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta kadrodan ayrıldı mı?

1/3Teşkilat Mete Başkan öldü mü Mesut Akusta kadrodan ayrıldı mı

Teşkilat dizisi en son 20 Mart Pazar günü ekrana geldi. Yayınlanan son bölüm ardından Mete Başkan'ın Teşkilat macerasının devam edip etmeyeceği dizi takipçileri tarafından merak ediliyor.

2/3Teşkilat Mete Başkan öldü mü Mesut Akusta kadrodan ayrıldı mı

Çatışma sahnelerinin ardından Mete Başkan kurşunların hedefi oldu. Yıldırım tarafından sırtından vurulan Mete Başkan'ın yere yığıldığı anlar son bölümün finali oldu. Serdar'ın kolları arasında bilincini yitiren Mete Başkan'ın akıbeti 40. bölümde belli olacak.

3/3MESUT AKUSTA KİMDİR

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Babasını kaybettikten sonra ise Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da aldı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapmıştı. Akusta, 2016 yılından bu yana Şafak Özbir ile evlidir ve çiftin bir kızı bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teşkilat#Mete Başkan#Mete Başkan Kimdir