Teşkilat dizisinde Mete Başkan öldü mü, şehit mi oldu?

Teşkilat dizisinin 40. bölüm fragmanındaki görüntüler ardından Mete Başkan'ın dizideki akıbeti merak ediliyor. Kurşunların hedefi olan Mete Başkan'ın Teşkilat macerasının devam edip etmeyeceği 40. bölümde belli olacak.
Ekip, Mete Başkan’ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır.
Mete Başkan’a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.