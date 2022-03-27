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Teşkilat dizisinde Mete Başkan öldü mü, şehit mi oldu?

#Teşkilat#Teşkilat Mete Başkan#Mete Başkan Öldü Mü

Teşkilat dizisinin 40. Bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelen Teşkilat dizisinin 40. Bölüm fragmanına “Bizi kurtarmak için kendi canını feda etti. Mete Başkan ve tüm şehitlerimiz için.” Sözleri damga vurdu. Fragman ardından Mete Başkan’ın akıbeti merak konusu oldu. Peki, Teşkilat dizisinde Mete Başkan öldü mü, şehit mi oldu?

1/3Teşkilat dizisinde Mete Başkan öldü mü, şehit mi oldu

Teşkilat dizisinin 40. bölüm fragmanındaki görüntüler ardından Mete Başkan'ın dizideki akıbeti merak ediliyor. Kurşunların hedefi olan Mete Başkan'ın Teşkilat macerasının devam edip etmeyeceği 40. bölümde belli olacak.

2/3Teşkilat dizisinde Mete Başkan öldü mü, şehit mi oldu

Ekip, Mete Başkan’ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır.

3/3Teşkilat dizisinde Mete Başkan öldü mü, şehit mi oldu

Mete Başkan’a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

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