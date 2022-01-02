Teşkilat bugün var mı, yok mu? Teşkilat dizisi yeni bölüm tarihi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan özel ekibin operasyonlarını ve çalışmalarını anlatan Teşkilat dizisi izleyici tarafından her hafta merakla bekleniyor. Yılbaşı nedeniyle pek çok dizinin yeni bölümleri ekrana bu hafta gelmezken Teşkilat bugün var mı, yok mu merak konusu oldu. Peki Teşkilat yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...