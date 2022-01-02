Teşkilat bugün var mı, yok mu? Teşkilat dizisi yeni bölüm tarihi
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat yeni bölüm aramaları yılbaşı nedeniyle TV yayın akışında yapılan değişikliklerle birlikte hız kazandı. Pazar akşamları yeni bölümü yer alan Teşkilat bu akşam bar mı, yok mu merak konusu oldu. İşte 2 Ocak 2022 Pazar akşamı Teşkilat yeni bölüm tarihi ile ilgili bilgiler...
Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan özel ekibin operasyonlarını ve çalışmalarını anlatan Teşkilat dizisi izleyici tarafından her hafta merakla bekleniyor. Yılbaşı nedeniyle pek çok dizinin yeni bölümleri ekrana bu hafta gelmezken Teşkilat bugün var mı, yok mu merak konusu oldu. Peki Teşkilat yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bu hafta ekrana gelmeyen Teşkilat yeni bölüm önümüzdeki hafta Pazar günü 9 Ocak 2022'de kaldığı yerden izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Dizinin yeni bölümünde Ceren ile Elçi, Almanya'ya giderek örgüt için çalışmalarda bulunmaktadır. Yıldırım'ın da bu ülkeye gideceğini öğrenen ekip harekete geçecek.