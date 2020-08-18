Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi sonuçları
Temel ihtiyaç kredisi başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla sorgulama ekranlarını araştırıyorlar. Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi ile kamu bankaları, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi veriyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvuru sorgulama ekranı
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Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabiliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilere sunulan finansman desteğin sonuçları internet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte temel ihtiyaç kredisi sorgulama ekranları…
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR? Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.