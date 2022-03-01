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Tayfun Duygulu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Tayfun Duygulu'nun son hali

#Tayfun Duygulu#Tayfun Duygulu Kimdir#Tayfun Duygulu Son Hali

Eski eşi Beste Açar ile şarkıcı Tayfun'un yeniden buluşması magazin gündeminde etki yaratmıştı. Eşi Bella Duygulu'nun bu buluşmaya vesile olduğunu söyleyen Tayfun Duygulu'nun özel hayatı da merak konusu oldu. Peki, Tayfun Duygulu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte şarkıcı Tayfun hakkında merak edilenler...

1/3Tayfun Duygulu kimdir, kaç yaşında, nereli Şarkıcı Tayfun Duygulunun son hali

Özel hayatıyla son günlerde adından söz ettiren Tayfun Duygulu son hali ile de sevenlerinin beğenisini kazandı. Geçtiğimiz günlerde bir şarkı projesi için eski eşi Beste Açar ile bir araya gelen Tayfun Duygulu şarkıları, eşi ve son hali ile haberimizde...

2/3TAYFUN DUYGULU KİMDİR

TAYFUN DUYGULU KİMDİR?

8 Nisan 1969 yılında doğan Tayfun Duygulu'nun dedesinin adı Zeki Duygulu, babası Erol Duygulu'dur. 1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Ayrıca bu şarkının klip yönetmenliğini Barış Manço üstlenmişti. Söz ve bestesi kendisine ait olan ve Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuvar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksafon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir.

3/3Tayfun Duygulu kimdir, kaç yaşında, nereli Şarkıcı Tayfun Duygulunun son hali

Tayfun Duygulu şimdilerde ise Bella Duygulu ile evlidir.

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