Taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt (araç) kredisi faiz oranları

Taşıt kredisi faiz oranları ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapıldı. Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçirdi. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak vatandaşlara 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunuldu. Başvurular 5 Haziran’dan itibaren şubelerden gerçekleştiriliyor.



TAŞIT KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İkinci el ve sıfır taşıtlar için avantajlı kredi paketleri açıklandı. Yeni araç almak ya da otomobilini değiştirmek isteyenler taşıt kredisi için 5 Haziran’dan itibaren artık bankalara giderek kredi başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Kamu bankaları tarafından verilecek kredilerde ilk 6 ay geri ödemesiz olacak.