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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 14:12,

Taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt (araç) kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt (araç) kredisi faiz oranları araştırılan konular arasında yerini aldı. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuluyor. İşte başvuruları 5 Haziran’dan itibaren yapılabilecek kredi ile ilgili detaylar…

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Taşıt kredisi faiz oranları ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapıldı. Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçirdi. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak vatandaşlara 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunuldu. Başvurular 5 Haziran’dan itibaren şubelerden gerçekleştiriliyor.

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İkinci el ve sıfır taşıtlar için avantajlı kredi paketleri açıklandı. Yeni araç almak ya da otomobilini değiştirmek isteyenler taşıt kredisi için 5 Haziran’dan itibaren artık bankalara giderek kredi başvurularını gerçekleştirebilecekler.
Kamu bankaları tarafından verilecek kredilerde ilk 6 ay geri ödemesiz olacak.

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Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci El Taşıt Kredisi
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

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50 bin liralık 6 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli binek otomobil kredisi için aylık bin 253 lira taksit ödemesi yapılacak.

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