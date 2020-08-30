Tarihi sarayda defile

DOSSO Dossi Fashion Show’un 2020-2021 kış kreasyonu dijital platform defilesinin çekimlerine Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde başlandı.
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Ünlü koreograf Yasin Soy eşliğinde ilçeye gelen ünlü mankenler, üç gün sürecek defile çekimlerine Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan İshak Paşa Sarayı’nda başladı.
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Aralarında Demet Şener Küpeli, Deniz Akkaya, eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral’ın da olduğu mankenler, Doğubayazıt halkından ve sarayı gezmeye gelen turistlerden büyük ilgi gördü
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UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan İshak Paşa Sarayı, ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defileye ev sahipliği yaptı.